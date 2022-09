Η UEFA αποθέωσε τον Μπιλάλ!

Τον νεαρό στράικερ του Παναθηναϊκού, Μπιλάλ, έφερε στην επιφάνεια ο επίσημος λογαριασμός στο twitter του UEFA Youth League. Ο Αιγύπτιος είχε σκοράρει πέντε συνολικά φορές κόντρα στη Σλάβια Σόφιας για τον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στην νίκη με 8-0 του «τριφυλλιού».

Ο πιτσιρικάς είναι «killer» και το αποδεικνύει συνέχεια. Με τα πέντε γκολ που πέτυχε στην συγκεκριμένη αναμέτρηση ισοφάρισε το ρεκόρ των τερμάτων που πετυχαίνει ένας ποδοσφαιριστής σε έναν αγώνα. Και πώς να μην ασχοληθεί μαζί του η UEFA;

📸 #FlashbackFriday to @paofc_ striker Bilal Mazhar scoring 5️⃣ in his side's #UYL win last week - equalling the tournament record👏! pic.twitter.com/8zz39LYc2C