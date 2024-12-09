Γκουντούρα: Συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις με σύμμαχο την bwin!

Συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις η Δώρα Γκουντούρα, μιας και η αθλήτρια της bwin συνεχίζει να κρατά ψηλά την ελληνική σημαία. Η 27χρονη πρωταθλήτρια «πέταξε» στη 2η θέση στο Grand Prix της Νέας Ορλεάνης κι απέδειξε πως επάξια συγκαταλέγεται στις κορυφαίες του αθλήματος της σπάθης, σταθερά τα τελευταία χρόνια.

«Δεν μπήκα στη διαδικασία να κρυφτώ, με το αποτέλεσμα να νιώθω, σαν να μου ξεριζώνουν κάτι από μέσα μου. Ήταν μια από τις πολλές φορές που με αδίκησαν», τόνισε μετά την ήττα της στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή η πικρία όμως μετατράπηκε σε… καύσιμο, που της έδωσε δύναμη και πείσμα για ένα ακόμα πιο επιτυχημένο μέλλον.

Στο Παρίσι άφησε το αποτύπωμα στην παγκόσμια σκηνή της ξιφασκίας με την αθλήτρια της bwin να δίνει τον καλύτερό της εαυτό, να κερδίζει τις εντυπώσεις, αλλά και μια θέση στις καρδιές των Ελλήνων. Μαζί της η bwin, σύμμαχος της στο κυνήγι της επιτυχίας, της καθιέρωσης, της αναγνώρισης. Από την αρχή του «ταξιδιού», μαζί κόντρα σε κάθε δυσκολία!

Η Νέα Ορλεάνη ήταν το πρώτο μεγάλο ραντεβού μετά τους Ολυμπιακούς και η 27χρονη πρωταθλήτρια απέδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Στους «64», νίκησε τη Γερμανίδα Γκέτε με 15-12, στο Τ32 επικράτησε της Πολωνής, Τσιέσλαρ με 15-7 και στο Τ16 απέκλεισε την Κορεάτισσα, Σέο ( No89) με 15-10.

Στους προημιτελικούς, η Γκουντούρα με εντυπωσιακή κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να πάρει τη νίκη με 15-14 κόντρα στη Ρουμάνα, Λούπου. Στον ημιτελικό μεταξύ των δύο Ελληνίδων, η αθλήτρια της bwin επικράτησε της Γεωργιάδου με 15-13 και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Γκραν Πρι για δεύτερη φορά μετά το 2021 και τρίτη συνολικά σε Grand Prix σπάθης. Στον μεγάλο τελικό, η Γκουντούρα πάλεψε σκληρά, αλλά ηττήθηκε από την Κορεάτισσα Χαγιουνγκ Τζεόν ( No6) και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, επαναλαμβάνοντας την επίδοση του 2021.

Άλμα διαρκείας για την κορυφή!

Η αθλήτρια του Team Future της bwin συνεχίζει την αναρρίχηση στο παγκόσμιο ranking! Από το Νο60 στην παγκόσμια κατάταξη - στην έναρξη αυτή της πετυχημένης συνεργασίας - ήρθε η «εκτόξευση» που έμοιαζε με... όνειρο. Σε συνδυασμό με την αμέριστη συμπαράσταση του κορυφαίου στοιχηματικού brand και την καρδιά νικήτριας, οι μεγάλες επιτυχίες ήρθαν και την έφτασαν μία ανάσα από την κορυφή, στο Νο 2. Τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται στις 10 καλύτερες ξιφομάχους του κόσμου και δίκαια κρατάει τη θέση της στo Τop 10.

Το κορυφαίο στοιχηματικό brand βρίσκεται μαζί σε όλο το ταξίδι της, από τα πρώτα βήματα, μέχρι την καθιέρωση στις κορυφαίες! Άλλωστε, η bwin αποτυπώνει με πράξεις την επιθυμία για ένα καλύτερο μέλλον στον αθλητισμό. Kάνει τα πάντα, ώστε να χτιστεί κάτι δυνατό, ελπιδοφόρο, κάτι που θα γεμίσει τους αθλητές με αυτοπεποίθηση, ώστε να κυνηγήσουν το όνειρό τους.

Ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά του Team Future και η Δώρα Γκουντούρα, η οποία από το 2019 φροντίζει να ανεβάζει διαρκώς τον πήχη και να κάνει την Ελλάδα υπερήφανη.

Άλλωστε, το πλάνο της bwin για τους Έλληνες πρωταθλητές αποτελεί στήριξη στο έργο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Οι δυο πλευρές συνεργάζονται αρμονικά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

