Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το δεξί στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις έπειτα τη διακοπή των εθνικών νικώντας με 0-1 τον ΟΦΗ και αφιερώνοντας τη νίκη στη μνήμη του Τζόρτζ Μπάλντοκ.

Ο Παναθηναϊκός «κατέβηκε» στην Κρήτη με τον Φώτη Ιωαννίδη να βρίσκεται ήδη στα πιτς μετά την θλάση την οποία αποκόμισε με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ.

Νοκ-άουτ βγήκε λίγες ώρες πριν τον αγώνα με τον ΟΦΗ και ο Σπόραρ λόγω ίωσης, αφήνοντας τον Γερεμέγεφ ως τον μόνο «κατάλληλο» για την θέση του φορ, ο Ντιέγκο Αλόνσο βέβαια κατάφερε να δώσει ανάσες στον Γερεμέγεφ βάζοντας τον Νίκα στο 79΄ με τον νεαρό Έλληνα να κάνει το ντεμπούτο του με τα πράσινα.

