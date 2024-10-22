Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το δεξί στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις έπειτα τη διακοπή των εθνικών νικώντας με 0-1 τον ΟΦΗ και αφιερώνοντας τη νίκη στη μνήμη του Τζόρτζ Μπάλντοκ.
Ο Παναθηναϊκός «κατέβηκε» στην Κρήτη με τον Φώτη Ιωαννίδη να βρίσκεται ήδη στα πιτς μετά την θλάση την οποία αποκόμισε με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ.
Νοκ-άουτ βγήκε λίγες ώρες πριν τον αγώνα με τον ΟΦΗ και ο Σπόραρ λόγω ίωσης, αφήνοντας τον Γερεμέγεφ ως τον μόνο «κατάλληλο» για την θέση του φορ, ο Ντιέγκο Αλόνσο βέβαια κατάφερε να δώσει ανάσες στον Γερεμέγεφ βάζοντας τον Νίκα στο 79΄ με τον νεαρό Έλληνα να κάνει το ντεμπούτο του με τα πράσινα.
Περισσότερα στο paopantou.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.