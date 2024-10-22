Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Η «μοναξιά» του Γερεμέγεφ, το αναγκαστικό ψευτοεννιάρι

Με τα δύο του εννιάρια εκτός, ο Ντιέγκο Αλόνσο είναι σε δίλημμα για τον ρόλο του επιθετικού 

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το δεξί στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις έπειτα τη διακοπή των εθνικών νικώντας με 0-1 τον ΟΦΗ και αφιερώνοντας τη νίκη στη μνήμη του Τζόρτζ Μπάλντοκ.

Ο Παναθηναϊκός «κατέβηκε» στην Κρήτη με τον Φώτη Ιωαννίδη να βρίσκεται ήδη στα πιτς μετά την θλάση την οποία αποκόμισε με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ.

Νοκ-άουτ βγήκε λίγες ώρες πριν τον αγώνα με τον ΟΦΗ και ο Σπόραρ λόγω ίωσης, αφήνοντας τον Γερεμέγεφ ως τον μόνο «κατάλληλο» για την θέση του φορ, ο Ντιέγκο Αλόνσο βέβαια κατάφερε να δώσει ανάσες στον Γερεμέγεφ βάζοντας τον Νίκα στο 79΄ με τον νεαρό Έλληνα να κάνει το ντεμπούτο του με τα πράσινα.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark