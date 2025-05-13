Παναθηναϊκός: Η Φενέρ είναι η παγίδα του Άμπου Ντάμπι

Ο Παναθηναϊκός δεν έδειξε τον καλό του εαυτό απέναντι στην Εφές, όμως κατάφερε να προκριθεί.

Η Φενέρμπαχτσε είναι μια τελείως άλλη περίπτωση και το πιο βασικό είναι ότι είναι ένας αγώνας μακριά από ευκαιρία για καταξίωση.

Ο Παναθηναϊκός και στα δύο ματς της κανονικής περιόδου της Euroleague νίκησε την Φενέρμπαχτσε. Ο Σάρας σίγουρα θα δει στο βίντεο τους δύο αυτούς αγώνες, με τον ίδιο βέβαια να υποστηρίζει ότι ξέρει πως θα επιτεθεί ο Παναθηναϊκός.

