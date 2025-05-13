Λίβερπουλ: Δίνει μεταγραφικό μπάτζετ 350 εκατ. ευρώ στον Σλοτ

Την απόφαση να «προικίσει» τον Άρνε Σλοτ με το μεγαλύτερο μεταγραφικό μπάτζετ της ιστορίας της πήρε η Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με την Daily Telegraph, ο Ολλανδός προπονητής θα έχει στη διάθεσή του περίπου 350 εκατ. ευρώ για να ενισχύσει το ρόστερ σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι Reds πέρα από το πρωτάθλημα να διεκδικήσουν και το Champions League.

Ο Ολλανδός τεχνικός ήδη θα έχει από το καλοκαίρι στο «Ανφιλντ» τον Γεωργιανό διεθνή τερματοφύλακα της Βαλένθια, Γκιόργκι Μαρμαντασβίλι, με τον Αλισον να ψάχνει για νέα ομάδα. Ο Τρεντ Αλεξάντερ Αρνολντ θα φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Σλοτ έχει εισηγηθεί την απόκτηση του συμπατριώτη του δεξιού μπακ της Λεβερκούζεν, Τζέρεμι Φρίμπονγκ.

Για την αριστερή πλευρά της άμυνας η Λίβερπουλ έχει δώσει τα χέρια με τον Μίλος Κερκέζ της Μπόρνμουθ, ο Αντι Ρόμπερτσον θα έχει ανταγωνισμό το νέο απόκτημα, καθώς ο Κώστας Τσιμίκας φημολογείται πως θα φύγει από το αγγλικό λιμάνι.

Επίσης ο Ολλανδός τεχνικός δεν έχει στα πλάνα του για την επόμενη σεζόν τον Ντάρβιν Νούνιες, βάζοντας στην κορυφή της λίστας του την απόκτηση του Αλεξάντερ Ισακ από τη Νιούκαστλ. Ο Σουηδός διεθνής φορ έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028 και η διοίκηση θέλει να το επεκτείνει για δύο επιπλέον χρόνια, αυξάνοντας τη ρήτρα εξαγοράς στα 200 εκατ. ευρώ. Εκτιμάται πως με ένα ποσό κοντά στα 100-120 εκατ. ευρώ ο 25χρονος άσος μπορεί να αποκτηθεί.

Αν δεν προχωρήσει η υπόθεση του Ισακ, τότε η Λίβερπουλ θα κινηθεί για τον Γάλλο φορ της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, Ούγκο Εκιτικέ, ο οποίος έχει κάνει θραύση φέτος στη Γερμανία με 22 γκολ και 11 ασίστ σε 41 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Επίσης ο Σλοτ έχει στη λίστα του για την άμυνα έναν ακόμη παίκτη της Μπόρνμουθ, τον 20χρονο Ισπανό στόπερ, Ντιν Χάουσεν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.