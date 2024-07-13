Λογαριασμός
Τρομερό σόου του Μπακασέτα: Νέα τηλεκατευθυνόμενη σουτάρα για το 2-0

Ο Τάσος Μπακασέτας με νέο εκπληκτικό σουτ περιοχής, δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης ξανά στον αντίπαλο κίπερ για το 2-0 του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας

Μπακασέτας Παναθηναϊκός

Σε προσωπικό σόου έχει μετατρέψει το φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας ο Τάσος Μπακασέτας.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε ανοίξει το σκορ με οβίδα εκτός περιοχής στο πρώτο ημίχρονο και βρήκε δίχτυα εκ νέου στο δεύτερο μέρος, με ένα ακόμη πιο όμορφο τέρμα.

Ο Μπακασέτας με τρομερό σουτ στην κίνηση, έστειλε την μπάλα τηλεκατευθυνόμενη στη δεξιά γωνία της εστίας για το 2-0.

