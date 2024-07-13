Βελτιώνεται και αφήνει υποσχέσεις ενόψει της συνέχειας ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» στο πρώτο τους φιλικό εντός Ελλάδος, είχαν πολύ καλή εικόνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, με αντίπαλο την ΑΕΚ Λάρνακας και χάρη σε δυο θαυμάσια γκολ του Μπακασέτα και ένα του Βαγιαννίδη επικράτησαν 3-1, δείχνοντας ότι υιοθετούν το στιλ του Ντιέγκο Αλόνσο.

Ντεμπούτο για τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς με το «τριφύλλι» στο στήθος, θετικοί και οι Μαντσίνι, Αράο που βοήθησαν πολύ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και τη μεταφορά της μπάλας από την άμυνα.

Τη Μακάμπι Νετάνια θα αντιμετωπίσουν την Πέμπτη 18/7 οι «πράσινοι» στην πρόβα τζενεράλε ενόψει της αναμέτρησης του δεύτερου προκριματικού του Europa League.

Στο μυαλό του Ντιέγκο Αλόνσο:

Χωρίς πολλές αλλαγές σχετικά με το τελευταίο ματς ο Ντιέγκο Αλόνσο παρέταξε τον Παναθηναϊκό με ένα κλασσικό 4-3-3. Λοντίγκιν στην εστία, με τους Βαγιαννίδη, Σένκεφελντ, Γεντβάι και Κώτσιρα στην άμυνα. Ο Αράο, με τον Βιλένα και τον Μπακασέτα ήταν στην τριάδα της μεσαίας γραμμής, ενώ στα άκρα της επίθεσης αγωνίστηκαν οι Μαντσίνι δεξιά, Τζούριτσιτς αριστερά και Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς

Χαμηλές ταχύτητες στα πρώτα λεπτά του ματς στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή της μπάλας και να την κυκλοφορεί με τον Αράο και τον Μπακασέτα ως κύριους εκφραστές του παιχνιδιού. Η μπάλα μεταφερόταν συνεχώς στα άκρα με τα ανεβάσματα του Βαγιαννίδη να δημιουργούν ρήγματα στην άμυνα της ΑΕΚ Λάρνακας και το γκολ να έρχεται νωρίς.

Ήταν το 9ο λεπτό όταν ο νεαρός μπακ του «τριφυλλιού» προωθήθηκε πατώντας περιοχή από τα δεξιά, έκανε το γύρισμα με στόχο τον Βιλένα, ο Ενρίκες απομάκρυνε με το κεφάλι με την μπάλα να φτάνει εκτός περιοχής στον Μπακασέτα ο οποίος πρώτα κοντρόλαρε και στη συνέχεια με ένα τρομερό μονοκόμματο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η ομάδα του Αλόνσο διατήρησε την πρωτοβουλία των κινήσεων και κάθε φορά που η μπάλα δεν ήταν σε «πράσινα» πόδια οι παίκτες του Παναθηναϊκού, έσπευδαν να την κλέψουν πρεσάροντας στην πρώτη γραμμή άμυνας των φιλοξενούμενων.

Στο 21' η ΑΕΚ Λάρνακας απείλησε την εστία του Λοντίγκιν, όταν μετά από φάουλ που εκτελέστηκε, η μπάλα έφτασε στον Καμπρέρα, που έκανε σέντρα-σουτ και βρήκε τον Σάντσες στην περιοχή, αυτός έκανε την κεφαλιά, όμως ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού ήταν σε ετοιμότητα και απομάκρυνε εντυπωσιακά.

Στο 31' από το φάουλ που εκτέλεσε από τα δεξιά ο Τζούριτσιτς, η μπάλα έφτασε στην περιοχή της κυπριακής ομάδας με τον Γεντβάι να στέλνει με κεφαλιά την μπάλα άουτ, ενώ επτά λεπτά αργότερα οι «πράσινοι» πλησίασαν στο 2-0.

Ο Τζούριτσιτς βρέθηκε εκτός περιοχής, είδε ότι οι συμπαίκτες του ήταν μαρκαρισμένοι, δοκίμασε εκτός περιοχής με το δεξί, αλλά η μπάλα «έγλειψε» το δεξί κάθετο δοκάρι του Αλομέροβιτς και έφυγε άουτ με το 1-0 να είναι το σκορ του πρώτου μέρους.

Χωρίς αλλαγές ο Παναθηναϊκός στην εκκίνηση του δευτέρου μέρους, με τον Αλόνσο να επιθυμεί να δει την αρχική του ενδεκάδα να παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο. Με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών, ήρθε και το δεύτερο γκολ για το «τριφύλλι». Ανάπτυξη από τα δεξιά και πάλι με την μπάλα να φεύγει από την άμυνα της ΑΕΚ Λάρνακας και τον Μπακασέτα με εκπληκτικό σουτ, να σκοράρει για δεύτερη φορά στο ματς για το 2-0.

Μεσολάβησαν δυο λεπτά για να πλησιάσει ξανά στην περιοχή της ΑΕΚ Λάρνακας ο Παναθηναϊκός και να φτάσει στο 3-0. Ο Γεντβάι άλλαξε παιχνίδι δεξιά στον Μαντσίνι που έκανε εξαιρετική ενέργεια, μπήκε στην περιοχή, γύρισε στον Τζούριτσιτς, αλλά το τελείωμα του Σέρβου ήταν κακό και έφυγε άουτ.

Στο 63' ο Ντιέγκο Αλόνσο προχώρησε σε αλλαγές με τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς να πραγματοποιεί το, ανεπίσημο, ντεμπούτο του και να χειροκροτείται από τον κόσμο στη Λεωφόρο. Μεταξύ άλλων στο ματς πέρασαν οι Ζέκα, Ντραγκόφσκι, Λημνιός και Μλαντένοβιτς. Μάλιστα το νέο απόκτημα του τριφυλλιού λίγο έλειψε στην πρώτη του ενέργεια να χριστεί σκόρερ. Στο 66' ο Σέρβος έκλεψε την μπάλα και πήρε μέτρα στο γήπεδο, άνοιξε αριστερά στον Μλαντένοβιτς που γύρισε στην περιοχή, αλλά ούτε ο Μαξίμοβιτς, ούτε ο Τζούριτσιτς κατάφεραν να σκοράρουν.

Τα λεπτά κυλούσαν με τον ρυθμό να πέφτει και τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή της μπάλας κυκλοφορώντας την κάθετα και όχι παράλληλα, γεγονός το οποίο αρέσει στον Ντιέγκο Αλόνσο. Στο 85' η ΑΕΚ Λάρνακας κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Από ωραία κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού, ο Σάντος έφυγε ταχύτατα, βγαίνοντας στο τετ-α-τετ με τον Ντραγκόφσκι, πλάσαρε, ο Πολωνός απέκρουσε, όμως ο Μλαντένοβιτς που ακολουθούσε τη φάση, έστειλε άθελα του την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 των Κύπριων.

Η απάντηση του Παναθηναϊκού ωστόσο ήταν άμεση, αφού δευτερόλεπτα μετά ο Λημνιός πήρε μέτρα στο γήπεδο, είδε το overlap του Βαγιαννίδη και του πέρασε την μπάλα και ο νεαρός μπακ με ένα θαυμάσιο πλασέ ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση για το 3-1 που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.