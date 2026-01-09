Παναθηναϊκός: Η αποθέωση Χολμς στα αποδυτήρια και οι ατάκες

Το «τριφύλλι», με οδηγό την άμυνα, εγκλώβισε τη Βίρτους, είχε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και επέστρεψε στις νίκες, ανεβάζοντας παράλληλα και την ψυχολογία του ενόψει της συνέχειας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR άφησε πίσω του τα αρνητικά αποτελέσματα και επέστρεψε στον δρόμο των επιτυχιών στην Euroleague, επικρατώντας της Βίρτους Μπολόνια με 84-71 στο Telekom Center Athens. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, παρά τις απουσίες, έβγαλε ενέργεια στην άμυνα και είχε τις λύσεις στην επίθεση όταν οι Ιταλοί προσπάθησαν να ξαναμπούν στο παιχνίδι, φτάνοντας δίκαια στην τελική επικράτηση.

Πηγή: skai.gr

