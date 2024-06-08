Παναθηναϊκός: Η αλήθεια για τους ψηλούς και το key point της ήττας στο ΣΕΦ

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο ΣΕΦ από τον «αιώνιο» αντίπαλο και πλέον πρέπει να κάνει τρεις διαδοχικές νίκες για το πρωτάθλημα. Το Τριφύλλι παρόλο που ξεκίνησε καλά την αναμέτρηση δεν κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια με μία διαφορά που θα έδινε μεγαλύτερη ασφάλεια.

Έτσι αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να κάνει την αντεπίθεση του.

Πηγή: skai.gr

