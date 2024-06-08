Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Η αλήθεια για τους ψηλούς και το key point της ήττας στο ΣΕΦ

Λεσόρ και Μιλουντίνοφ έδωσαν... ομηρικές μάχες με τον Γάλλο σέντερ να είναι ασταμάτητος όμως ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη  

Παναθηναϊκός: Η αλήθεια για τους ψηλούς και το key point της ήττας στο ΣΕΦ

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο ΣΕΦ από τον «αιώνιο» αντίπαλο και πλέον πρέπει να κάνει τρεις διαδοχικές νίκες για το πρωτάθλημα. Το Τριφύλλι παρόλο που ξεκίνησε καλά την αναμέτρηση δεν κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια με μία διαφορά που θα έδινε μεγαλύτερη ασφάλεια.

Έτσι αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να κάνει την αντεπίθεση του.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark