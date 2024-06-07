Ηττήθηκε, αλλά κέρδισε τις εντυπώσεις στη Γερμανία η Εθνική

Με σύστημα 4-3-3 παρέταξε την Εθνική ο Νίκος Παπαδόπουλος. Κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Βλαχοδήμος, με τον Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Γιαννούλη στο αριστερό. Στο κέντρο αυτής οι Μαυροπάνος και Χατζηδιάκος. Σε ρόλο εξαριού ήταν ο Σιώπης, έχοντας μπροστά του τους Μάνταλο και Μπακασέτα, ενώ οι Τζόλης και Μασούρας πλαισίωναν τον Ιωαννίδη στην τριάδα της επίθεσης.

Με παραπλήσιο σχηματισμό κατέβασε τη Γερμανία και ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Ο Νόιερ ήταν στην εστία, με τους Κίμιχ, Τα, Ρίντιγκερ και Μίτελστατ να συνθέτουν την αμυντική τετράδα από δεξιά προς τα αριστερά. Την τριάδα της επίθεσης συνέθεταν οι Άντριτς, Κροος και Γκιντογκάν, ενώ εκείνη της επίθεσης οι Μουσιάλα, Χάβερτς και Βιρτς.

Το ματς:

Τρομερό μπάσιμο της Εθνικής στο παιχνίδι, με τη γαλανόλευκη να αρχίσει να αποδίδει εξαιρετικά τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά.

Αφού απείλησε μόλις στο 2' με δυνατό σουτ εκτός περιοχής από τον Μπακασέτα, στο 6' άγγιξε το γκολ με τρομερή διπλή ευκαιρία: Μετά από κλέψιμο του Ιωαννίδη, οι Τζόλης και Μασούρας συνδυάστηκαν τρομερά, με τον δεύτερο να ολοκληρώνει με υπέροχη πάσα το «1-2», βγάζοντας σε θέση τετ-α-τετ τον νεαρό εξτρέμ, ο οποίος όμως δέχθηκε σπουδαίο διπλό «στοπ» από τον Νόιερ!

Μια φάση, ωστόσο, που έφερε τον τραυματισμό του άσου του Παναθηναϊκού, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή πιάνοντας τον ώμο του, με τον Παυλίδη να περνά στη θέση του.

Το αντιπροσωπευτικό ματς συγκρότημα συνέχισε να είναι καλύτερο, βγάζοντας ακόμα μία επεκίνδυνη αντεπίθεση στο 18'.

Ουσιαστικά, η Γερμανία δημιούργησε την πρώτη της στιγμή στο 22', με το σουτ όμως που έπιασε εκτός περιοχής ο Μουσιάλα να μην ανησυχεί τον Βλαχοδήμο.

Και ενώ η Εθνική συνέχιζε να απειλεί και εντέλει το εξαργύρωσε στο 33': Πάλι εξαιρετικό πρέσινγκ από την Ελλάδα, απέδωσε με τον Ρότα να κλέβει την μπάλα, για να την πάρει ο Μπακασέτας και να την περάσει στον Τζόλη. Ο νεαρός εξτρέμ έπιασε το σουτ, ο Νόιερ απέκρουσε ασταθώς, με τον Μασούρα να έχει ακολουθήσει τη φάση, παίρνοντας το «ριμπάουντ» και σκοράροντας από κοντά.

H Γερμανία προσπάθησε να αντιδράσει πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους (40' κεφαλιά Τα, 43' σκόραρε ο Χάβερτς αλλά το γκολ δεν μέτρησε ορθώς λόγω οφσάιντ). Ωστόσο, η μεγαλύτερη φάση άνηκε εκ νέου στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα χάρη στην πολύ ωραία ατομική ενέργεια του Παυλίδη στο 45', με το φαλτσαριστό του πλασέ να κοντράρει. Να σημειωθεί, δε, ότι εάν και ως μη γενόμενη τελικά η φάση λόγω οφσάιντ, στο 45'+2' ο Βλαχοδήμος πραγματοποίησε τρομερή επέμβαση με το πόδι πριν σηκωθεί το σημαιάκι.

Με δύο αλλαγές ξεκίνησε το δεύτερο μέρος η Γερμανία (οι Ράουμ και Σανέ στις θέσεις των Μίτελστατ και Βιρτς), καμία για την Εθνική που είχε και πάλι την πρώτη ευκαιρία, με την κεφαλιά του Τζόλη (46').

Η Ελλάδα απείλησε και πάλι στο 53' με το σουτ του Παυλίδη.

Ωστόσο, σιγά-σιγά η Γερμανία άρχισε να ψάχνει πιο ορθολογικά το γκολ. Και το βρήκε, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα στο 56': Ωραία κυκλοφορία των γηπεδούχων μέσα στην περιοχή της Εθνικής. Ο Χάβερτς σούταρε γυρνώντας μέτωπο προς την εστία, με την μπάλα να κοντράρει και λίγο στον Σιώπη για να καταλήξει στα δίχτυα.

Παρόλα αυτά, η Εθνική δεν... θορυβήθηκε.

Ίσα-ίσα, δημιούργησε ακόμα μία μεγάλη ευκαιρία, στο 64'. Ο Μάνταλος έκλεψε, η μπάλα έφτασε στον Τζόλη, ο οποίος πλάσαρε από θέση μέσα αριστερά, με τον Νόιερ να αποκρούει! Ακριβώς πριν ο νεαρός εξτρέμ είχε πάλι σημαντική ευκαιρία σε επικίνδυνη αντεπίθεση της Εθνικής, όμως δεν έκανε καλό γύρισμα.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.