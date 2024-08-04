Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Γιατί το «τριφύλλι» είναι φαβορί απέναντι στον Άγιαξ

Ο Παναθηναϊκός βάση εικόνας των δύο ομάδων δείχνει πιο καλά και να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και φαίνεται να είναι έτοιμος να ξορκίσει τον ολλανδικό "δαίμονα" του παρελθόντος

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ δυναμικά στη νέα σεζόν περνώντας το εμπόδιο της Μπότεφ Πλόβντιβ με νίκες στην Αθήνα και στη Φιλιππούπολη και συνολικό σκορ αγώνων 6-1. Ο Παναθηναϊκός ταυτόχρονα έχει πατήσει το γκάζι αναφορικά με το θέμα των μεταγραφών κοιτώντας ποιοτικούς παίκτες από το πάνω ράφι.

Επόμενη πρόκληση για τον Παναθηναϊκό είναι ο Άγιαξ ο οποίος έχει βρεθεί στον δρόμο του “τριφυλλιού” αρκετές φορές και σε αγώνες που θα μπορούσαν να έχουν σημαδέψει το ευρωπαϊκό και το Ελληνικό ποδόσφαιρο. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. 

