Επίσημα στην Ατλέτικο Μαδρίτης ο Σέρλοθ

Βρήκε τον νέο της επιθετικό η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι «ροχιμπλάνκος» μετά το... άκυρο από τον Αρτέμ Ντόβμπικ ο οποίος κατέληξε στη Ρόμα, κατέληξαν σε συμφωνία και εν τέλει ανακοίνωσαν τον υψηλόσωμο Νορβηγό επιθετικό, Αλεξάντερ Σέρλοθ.

Ο 28χρονος στράικερ αποκτήθηκε έναντι 30 εκατ. ευρώ από τη Βιγιαρεάλ και θα πλαισιώνει τον Αντουάν Γκριζμάν στην κορυφή της επίθεσης.΄

Η Ατλέτικο θα αποτελέσει την τρίτη ισπανική τρίτη ομάδα στην καριέρα του Σέρλοθ, αφού έχει αγωνιστεί και ως δανεικός από τη Λειψία στη Σοσιεδάδ.

Με τη Βιγιαρεάλ την περασμένη σεζόν, ο Σέρλοθ κατέγραψε 41 συμμετοχές σκοράροντας 26 τέρματα και μοιράζοντας έξι ασίστ.

🇳🇴 ¡Alexander Sørloth ya es rojiblanco! ❤️🤍 pic.twitter.com/AoohkcWV7J — Atlético de Madrid (@Atleti) August 3, 2024

