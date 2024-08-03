«Αγριεμένη» ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket U18 Β' κατηγορίας η Εθνική Νεανίδων.

Η Ελλάδα επικράτησε με σκορ 88-46 της Βόρειας Μακεδονίας, και έδειξε πως βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση ξεκινώντας το τουρνουά που διεξάγεται στο Πλοϊέστι της Ρουμανίας.

Η Αριστέα Παρασκευοπούλου με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 κλεψίματα, η Λυδία Χατήρα με 13 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και η Μυρτώ Λιανούδη με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ ήταν οι κορυφαίες από τη «γαλανόλευκη».

Τα δεκάλεπτα: 23-10, 43-25, 67-35, 88-46

Το πρόγραμμα των αγώνων του Α’ ομίλου:

4/8 18.30 Βουλγαρία-Ελλάδα

4/8 21.00 Νορβηγία-Ιρλανδία

6/8 16.00 Ελλάδα-Νορβηγία

6/8 16.00 Βόρεια Μακεδονία-Βουλγαρία

7/8 13.30 Ιρλανδία-Ελλάδα

7/8 18.30 Νορβηγία-Βόρεια Μακεδονία

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.