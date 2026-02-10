Λογαριασμός
Τα συλλυπητήρια του Παναθηναϊκού στον Αταμάν: «Στο πλευρό του σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τον Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της μητέρας του

Αταμάν

Τη θλίψη της για την απώλεια της μητέρας του Εργκίν Αταμάν εξέφρασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. Με ανάρτησή τους οι «πράσινοι» εκφράζουν τα συλλυπητήρια προς τον Τούρκο τεχνικό της ομάδας.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της πολυαγαπημένης του μητέρας, Γκιουλτέν. Στεκόμαστε στο πλευρό του προπονητή μας και σύσσωμης της οικογένειάς του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», αναφέρει το «τριφύλλι».

TAGS: Παναθηναϊκός Εργκίν Αταμάν
