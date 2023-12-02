Παναθηναϊκός: Φορτσάρει για ΟΦΗ, ετοιμάζει αλλαγές ο Γιοβάνοβιτς

Στους «πράσινους» υπάρχει στεναχώρια για την ήττα από τη Βιγιαρεάλ, κόντρα στην οποία πλήρωσε πολύ ακριβά τα λάθη που έκανε κατά βάση στο πρώτο μέρος, όσο και στο ξεκίνημα του β’ με το «δώρο» του Αράο, που έφερε το 3-0.

Αντίδραση υπήρξε στο β’ μέρος, αλλά η αντεπίθεση που έκανε ήταν αρκετή για να μειώσει σε 3-2, αλλά όχι για να του δώσει το θετικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.