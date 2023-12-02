Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Φορτσάρει για ΟΦΗ, ετοιμάζει αλλαγές ο Γιοβάνοβιτς

Δίχως… ανάσα ανεβάζει στροφές για ΟΦΗ ο Παναθηναϊκός, γυρίζοντας σελίδα μετά την ήττα από τη Βιγιαρεάλ  

παναθηναϊκός

Στους «πράσινους» υπάρχει στεναχώρια για την ήττα από τη Βιγιαρεάλ, κόντρα στην οποία πλήρωσε πολύ ακριβά τα λάθη που έκανε κατά βάση στο πρώτο μέρος, όσο και στο ξεκίνημα του β’ με το «δώρο» του Αράο, που έφερε το 3-0.

Αντίδραση υπήρξε στο β’ μέρος, αλλά η αντεπίθεση που έκανε ήταν αρκετή για να μειώσει σε 3-2, αλλά όχι για να του δώσει το θετικό αποτέλεσμα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο ΟΦΗ
