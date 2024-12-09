Παναθηναϊκός - Ευρώπη: Αυτοί είναι οι πιθανοί του αντίπαλοι στα νοκ-άουτ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τους New Saints στην Αγγλία για την 5η αγωνιστική. Η ομάδα χρειάζεται οπωσδήποτε τη νίκη για να παραμείνει κοντά στην πρόκριση. Το Football Meets Data παρουσίασε ανάλυση με βάση πιθανότητες και προσομοιώσεις. Στην ανάλυση εξετάζονται οι πιθανότεροι αντίπαλοι στις φάσεις των νοκ-άουτ. Η νίκη είναι ζωτικής σημασίας για την πορεία του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν είχε τη πορεία που θα ήθελε στην Ευρώπη.

