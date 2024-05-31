Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αθανασίου: «Έχει ανεβάσει τον πήχη ο Παναθηναϊκός στο θέμα του προπονητή - Θέλει κάποιον που θα κάνει τη διαφορά»

Ακούστε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Νίκο Αθανασίου, όπως το μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Nίκος Αθανασίου

Παναθηναϊκός

Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM ο Νίκος Αθανασίου.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού, συζητώντας στους 94,6 με τον Μιχάλη Τσόχο, τόνισε αναφορικά με το θέμα του προπονητή ότι το «τριφύλλι» κοιτάει στην κορυφή της λίστας του, με τον πήχη πλέον να είναι αρκετά ανεβασμένος.

Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι οι περιπτώσεις είναι αρκετά δύσκολες, αλλά ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τελική ευθεία και είναι διατεθειμένος να «σπάσει τον κουμπαρά».

«Σε ένα ποδοσφαιρικό σύνολο ο προπονητής είναι το "Α και το Ω". Στοχεύει αρκετά ψηλά ο Παναθηναϊκός. Θέλει έναν προπονητή που θα κάνει τη διαφορά, αλλά χρειάζεται χρόνος και υπομονή. Έχει βάλει τον πήχη ψηλά ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι εύκολες οι περιπτώσεις που κοιτάει.

Παλεύει για να τον πείσει τον εκλεκτό. Είναι στην τελική ευθεία πλέον. Είναι έτοιμος να "σπάσει τον κουμπαρά" και να δώσει βαρύ συμβόλαιο ο Παναθηναϊκός. Όποιος και αν έρθει για τον ίδιο θα αποτελεί πρόκληση ο Παναθηναϊκός».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Superleague προπονητής
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark