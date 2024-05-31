Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM ο Νίκος Αθανασίου.



Ο ρεπόρτερ του σταθμού, συζητώντας στους 94,6 με τον Μιχάλη Τσόχο, τόνισε αναφορικά με το θέμα του προπονητή ότι το «τριφύλλι» κοιτάει στην κορυφή της λίστας του, με τον πήχη πλέον να είναι αρκετά ανεβασμένος.



Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι οι περιπτώσεις είναι αρκετά δύσκολες, αλλά ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τελική ευθεία και είναι διατεθειμένος να «σπάσει τον κουμπαρά».



«Σε ένα ποδοσφαιρικό σύνολο ο προπονητής είναι το "Α και το Ω". Στοχεύει αρκετά ψηλά ο Παναθηναϊκός. Θέλει έναν προπονητή που θα κάνει τη διαφορά, αλλά χρειάζεται χρόνος και υπομονή. Έχει βάλει τον πήχη ψηλά ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι εύκολες οι περιπτώσεις που κοιτάει.



Παλεύει για να τον πείσει τον εκλεκτό. Είναι στην τελική ευθεία πλέον. Είναι έτοιμος να "σπάσει τον κουμπαρά" και να δώσει βαρύ συμβόλαιο ο Παναθηναϊκός. Όποιος και αν έρθει για τον ίδιο θα αποτελεί πρόκληση ο Παναθηναϊκός».

