Παναθηναϊκός: Έχασε το ρεκόρ των νικών ο Βιτόρια αλλά κυνηγάει ένα μεγαλύτερο

Ο Παναθηναϊκός του Βιτόρια κυνηγάει ένα άλλο ρεκόρ που κρατάει (πάλι) ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Παναθηναϊκός

Ο Ρουί Βιτόρια δεν κατάφερε να ισοφαρίσει ή και να σπάσει ένα ρεκόρ που κρατούσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Σέρβος προπονητής είχε πετύχει 10 συνεχόμενες νίκες με την ομάδα, από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο του 2022. Ρεκόρ το οποίο είχε και πλέον… έχει να γίνει πολλά χρόνια, καθώς ο Βιτόρια έμεινε στις 8! 

Παρόλα αυτά, ο Πορτογάλος προπονητής κυνηγάει ένα άλλο ρεκόρ που επίσης το κρατάει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
