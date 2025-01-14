Παναθηναϊκός: Έχασε το ρεκόρ των νικών ο Βιτόρια αλλά κυνηγάει ένα μεγαλύτερο

Ο Ρουί Βιτόρια δεν κατάφερε να ισοφαρίσει ή και να σπάσει ένα ρεκόρ που κρατούσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Σέρβος προπονητής είχε πετύχει 10 συνεχόμενες νίκες με την ομάδα, από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο του 2022. Ρεκόρ το οποίο είχε και πλέον… έχει να γίνει πολλά χρόνια, καθώς ο Βιτόρια έμεινε στις 8!

Παρόλα αυτά, ο Πορτογάλος προπονητής κυνηγάει ένα άλλο ρεκόρ που επίσης το κρατάει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

