Πέρασε αλώβητος από το Αλεξάνδρειο, «σκουπίζοντας» τον Άρη και παίρνοντας την πρόκριση στους τελικούς της φετινής Stoiximan Basket League όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με πλεονέκτημα έδρας, ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο γεμάτο ένταση και δυνατές μονομαχίες, οι «πράσινοι» βρήκαν ρυθμό και πάτησαν γκάζι στην τρίτη περίοδο, παίρνοντας διψήφιες διαφορές και μην κοιτάζοντας ξανά πίσω, πριν φτάσουν τελικά στην άνετη νίκη με 85-60.

Έτσι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν σφράγισε το εισιτήριό της για τους τελικούς, οι οποίοι αναμένεται να ξεκινήσουν την ερχόμενη Τετάρτη (5/6) το ΟΑΚΑ. Από την άλλη, ο Άρης θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι bwin στον μικρό τελικό, ο οποίος από φέτος είναι μονό παιχνίδι.

Κορυφαίοι για τον Παναθηναϊκό στη σημερινή αναμέτρηση οι Λεσόρ (15π, 7 ριμπ), Γκραντ (13π), Ναν (11π, 5 ριμπ, 5 ασίστ) και Γκριγκόνις (11π), ενώ για τον Άρη ξεχώρισαν Γκάλινατ και Ντε Σόουζα, οι οποίοι πέτυχαν από 12 πόντους.

Το ματς

Με Τολιόπουλο, Μποχωρίδη, Μπλούμπεργκς, Γκάλινατ και Ντε Σόουζα ξεκίνησε το παιχνίδι ο Άρης, μην έχοντας διαθέσιμους Χάρελ και Σανόγκο, ενώ οι Ναν, Γκραντ, Γκριγκόνις, Μήτογλου και Μπαλτσερόφσκι αποτέλεσαν την αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού, με τον Βιλντόζα να μένει εκτός δωδεκάδας. Άστοχες οι δύο ομάδες στα πρώτα λεπτά, με τους «πράσινους» να προηγούνται με 5-2 χάρη σε floater του Γκριγκόνις και με τον Άρη να περνάει μπροστά με 6-5, μετά από κλέψιμο και coast to coast του Γκάλινατ, ο οποίος σκόραρε και πέντε σερί πόντους για το 11-9. Σε ένα πρώτο δεκάλεπτο που είχε πολύ μεγάλη ένταση και πολλές δυνατές μονομαχίες, ενώ ο Άρης με «όπλο» την εξαιρετική του άμυνα, κράτησε χαμηλά την ομάδα του Αταμάν και ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο όντας μπροστά με 15-13.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με τον Άρη να συμπληρώνει τα πέντε ομαδικά φάουλ πριν καν συμπληρωθεί το 11ο λεπτό του αγώνα, ενώ παράλληλα ο Ντε Σόουζα έφτασε από πάρα πολύ νωρίς τα τέσσερα προσωπικά. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ, με τον Χουάντσο να βάζει το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού μετά από επτά άστοχα, για το 22-25, ενώ ο Γκάλινατ απάντησε άμεσα, ισοφαρίζοντας. Λεσόρ και Γκραντ έδωσαν «αέρα» πέντε πόντων (25-30) στον Παναθηναϊκό, ενώ ο Χουάντσο ευστόχησε ξανά για τρεις, βάζοντας την ομάδα του για πρώτη φορά στο +6 (27-33). Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Γκριγκόνις να ευστοχεί σε βολές για το 28-36, πριν δεχθεί τεχνική ποινή μετά τη λήξη, για έντονες διαμαρτυρίες.

Με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, ο Παπαπέτρου έβαλε το πρώτο του καλάθι στο ματς, χαρίζοντας στους φιλοξενούμενους το πρώτο τους διψήφιο προβάδισμα στο παιχνίδι (29-40), Σλαφτσάκης και Τολιόπουλος μείωσαν σε 33-40 για τον Άρη, πριν ο Ναν απαντήσει με μεγάλ του τρίποντο, για το 33-43. Ο Μήτογλου με τέσσερις συνεχόμενους πόντους διαμόρφωσε το 33-47, πριν έρθει ο Γκραντ, για να σκοράρει δύο συνεχόμενα τρίποντα και να βάλει τον Παναθηναϊκό μπροστά με 53-36, φτάνοντας τους 13 προσωπικούς πόντους! Ο Άρης απάντησε φτιάχνοντας σερί 8-2 και «ψαλιδίζοντας» τη διαφορά (44-55), αλλά ο Ναν έφτασε τους 11 με δικό του εύστοχο τρίποντο, πριν ο Σταρκ διαμορφώσει το 49-60 με τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Άρης συνέχισε να είναι πάρα πολύ άστοχος στα τρίποντα, μπαίνοντας στην τέταρτη περίοδο με μόλις 4/22, ενώ ο Παναθηναϊκός συνέχισε να βρίσκει με συνέπεια λύσεις στις επιθέσεις του. Ο Λεσόρ κάρφωσε εντυπωσιακά και σκόραρε μετά από επαναφορά για το 53-66, ενώ οι γηπεδούχοι άδειαζαν όλο και περισσότερο από δυνάμεις, με πολλούς παίκτες τους να έχουν και πρόβλημα με τα φάουλ τους. Διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία λεπτά του αγώνα, με τη διαφορά υπέρ των φιλοξενούμενων να φτάνει μέχρι και το +22 (55-77), πριν έρθει το τελικό 65-80.

