Παναθηναϊκός: Επένδυση στο μέλλον με Μπαζούκη από τον Άρη

Μια σημαντική κίνηση με φόντο το μέλλον ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 17χρονου Φίλιππου Μπαζούκη από τον Άρη.

Ο νεαρός μέσος υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο μέχρι το 2028 με το «τριφύλλι», κάνοντας και τις πρώτες του δηλώσεις.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Φίλιππο Μπαζούκη. Ο Μπαζούκης υπέγραψε τριετές συμβόλαιο ερχόμενος με μεταγραφή από τις ακαδημίες του Άρη.

Ο ταλαντούχος 17χρονος χαφ γεννήθηκε στο Μαρούσι στις 10 Μαΐου του 2008 και άρχισε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο σε ηλικία 6 ετών στην ομάδα του Ποντιακού Αλεξανδρούπολης. Στη συνέχεια και μέχρι τον Ιούνιο του 2025 αγωνίστηκε στην ακαδημία του Άρη, όπου και ξεχώρισε.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Φίλιππος Μπαζούκης ανέφερε:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που πλέον ανήκω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου αποτελεί μια σημαντική επιβράβευση των προσπαθειών μου μέχρι σήμερα. Ο στόχος μου είναι να αγωνιστώ με την πρώτη ομάδα και να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο Σύλλογος».

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με το Σύλλογο.

