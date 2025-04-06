Σε ένα ματς με αργό ρυθμό και λιγοστές καλές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες, Βόλος και Παναιτωλικός έμειναν στο 0-0, αποτέλεσμα που άφησε τους Θεσσαλούς εντός της ζώνης του υποβιβασμού

Στο μυαλό των κόουτς:

Με 5-3-2 ξεκίνησε την αναμέτρηση ο Βόλος του Κυριακίδη, με μοναδικό απόντα τον Κόβακς, έχοντας τον Σιαμπάνη κάτω από τα δοκάρια, τους Σούντγκρεν, Χέρμανσον, Καλογερόπουλο στόπερ και τους Μύγα, Φεράρι σε ρόλο μπακ-χαφ. Τσοκάνης, Χιλ και Κόμπα ξεκίνησαν στον άξονα, με τους Λάμπρου και Κόντε πιο προωθημένους.

Από την άλλη, σε ίδιο σχηματισμό παρέταξε την ομάδα του και ο Πετράκης, μην έχοντας διαθέσιμους τους τραυματίες Λομόνακο, Μαϊντέβατς και Πέρες. Ο Τσάβες τερματοφύλακας, Μλάντερ, Σιέλης και Στάγιτς μπροστά του τριάδα στόπερ, με τον Μαυριά στα αριστερά και με τον Μπακάκη στα δεξιά. Λουίς, Μπουζούκης και Λιάβας ξεκίνησαν το ματς στον άξονα, με τον Λαχούντ κοντά στον σέντερ φορ Τεττέη.

Το ματς:

Η πρώτη σημαντική φάση του αγώνα ήρθε στο 3’, με τον Τεττέη να μπαίνει στη μεγάλη περιοχή του Βόλου και να ανατρέπεται από τον Καλογερόπουλο, με τον Πολυχρόνη να δίνει πέναλτι, αλλάζοντας όμως την απόφασή του στη συνέχεια, αφού κλήθηκε να δει τα ριπλέι από τον VAR, Σιδηρόπουλο, δίνοντας επιθετικό φάουλ από τον επιθετικό των φιλοξενούμενων.

Ο Βόλος είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, φτιάχνοντας την πρώτη τελική του προσπάθεια στο 14’, όταν ο Κόμπα έκανε ωραία σέντρα για τον αμαρκάριστο Κόντε, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Τσάβες. Σαφώς πιο επιθετικοί οι γηπεδούχοι στο πρώτο 20λεπτο, απείλησαν ξανά στο 21’, με τον Λάμπρου να κάνει ωραία ατομική προσπάθεια, σουτάροντας όμως αδύναμα στην αγκαλιά του Τσάβες.

Στη συνέχεια ο Παναιτωλικός ισορρόπησε το παιχνίδι, παίρνοντας περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του, αλλά αδυνατώντας να δημιουργήσει απειλή προς την εστία του Σιαμπάνη. Με αργό ρυθμό και χωρίς μεγάλες φάσεις το υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου, με τον Φεράρι να βρίσκει χώρο και να σουτάρει από μακριά ψηλά άουτ στο 41, ενώ οι φιλοξενούμενοι πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς να έχουν κάνει ούτε μία τελική προσπάθεια, αφού στο 44’ ο Τεττέη μπήκε στη μεγάλη περιοχή, αλλά είδε τον Σιαμπάνη να απομακρύνει το γύρισμά του, ενώ στο 45’ ο Χέρμανσον πρόλαβε τον Λαχούντ, μετά από κάθετη πάσα του Λουίς.

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε ούτε με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Βόλο να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του, προσπαθώντας να βρει τρόπο να «ξεκλειδώσει» την καλά οργανωμένη άμυνα των φιλοξενούμενων. Στο 50’ ο Λάμπρου εκτέλεσε πάνω στο τείχος ένα φάουλ που έκανε ο Σιέλης στον Σούντγκρεν, ακριβώς έξω από τη μεγάλη περιοχή, ενώ στο 53’ ο Τεττέη σκόραρε μετά από λάθος του Σιαμπάνη σε γύρισμα του Λαχούντ, ο οποίος όμως είχε ξεκινήσει τη φάση από θέση οφσάιντ.

Στο 56’ ο Μύγας εκτέλεσε με δύναμη πλάγιο άουτ, με την μπάλα να καταλήγει στον Χουάνπι, ο οποίος σόυταρε, αλλά είδε την μπάλα να κοντράρει σε αμυντικό και να πηγαίνει πάνω στον Τσάβες, ενώ ο Παναιτωλικός απείλησε για πρώτη φορά στο 66’, όταν ο Σιαμπάνης απέκρουσε δύσκολα ένα πολύ καλό μακρινό σουτ του Λουίς.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Βόλος (Γεωργιάδης): Σιαμπάνης – Μύγας, Σούντγκρεν, Χέρμανσον, Καλογερόπουλος (68’ Ασλανίδης), Φεράρι – Τσοκάνης (60’ Σκραμπ), Κόμπα, Χιλ (46’ Χουάνπι) – Λάμπρου (83’ Ασεχνούν), Κόντε (46’ Κόσζτα).

Παναιτωλικός (Πετράκης): Τσάβες – Μπακάκης (73’ Αποστολόπουλος), Μλάντεν, Σιέλης, Στάγιτς, Μαυρίας - Λιάβας, Λούις (83’ Μπελεβώνης), Μπουζούκης (73’ Νικολάου) – Λαχούντ (73’ Ντίας), Τεττέη (89’ Ρόα).

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Νταβέλας, Χριστάκογλου

VAR: Σιδηρόπουλος

AVAR: Κουμπαράκης

