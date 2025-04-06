Με καπνογόνα και συνθήματα πλήθος Λαρισαίων βρέθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στο Αλκαζάρ για να υποδεχθεί την αποστολή της ΑΕΛ μετά το νικηφόρο παιχνίδι με τον Καμπανιακό που έδωσε και μαθηματικά την άνοδο στην βασίλισσα του Θεσσαλικού κάμπου.

Μικροί και μεγάλοι άρχισαν να μαζεύονται από νωρίς το μεσημέρι πέριξ του ιστορικού σταδίου προσμένοντας τους παίκτες, για να πανηγυρίσουν μαζί την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι παίκτες από την πλευρά τους έδειχναν να απολαμβάνουν το εντυπωσιακό κλίμα, που εξηγεί με τον καλύτερο τρόπο στον υπόλοιπο αθλητικό κόσμο, γιατί η ΑΕΛ είναι κάτι παραπάνω από μία επαρχιακή ομάδα: Είναι ιδέα αναλλοίωτη στο χρόνο.

Δείτε βίντεο από την αποθεωτική υποδοχή των παικτών και του τεχνικού τιμ:

Πηγή: onlarissa.gr

