Αδιόρθωτος ΠΑΟΚ, νέα ήττα και… τώρα τρέχει

Αστοχία, απουσία καθαρού μυαλού και πολλές χαμένες ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παρουσίασε τις ίδιες παθογένειες που εμφάνισε κόντρα στον Άρη και έχασε 1-0 στην Τούμπα από την Στεάουα για τη 2η αγωνιστική του Europa League.

Αν και είχε τον έλεγχο του αγώνα και δημιούργησε αρκετές φάσεις, δέχθηκε γκολ στη μοναδική καλή φάση της αντιπάλου του και τώρα... τρέχει, καθώς έμεινε πολύ χαμηλά στη βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική ταξιδεύει στο Μάντσεστερ για τον αγώνα με την πληγωμένη και σε πολύ δύσκολη θέση Γιουνάιτεντ.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Λουτσέσκου χρησιμοποιώντας το αγαπημένο του 4-2-3-1, ξεκίνησε με τον Κοτάρσκι κάτω από τα δοκάρια, ενώ την τετράδα στην άμυνα αποτέλεσαν από τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Κετζιόρα και Σάστρε. Στα χαφ, βρέθηκε το δίδυμο της Κωνσταντινούπολης και συγκεκριμένα ο Καμαρά με τον Οζντόεφ, με την επιθετική τριπλέτα να αποτελείται από τους Τάισον, Κωνσταντέλια και Ντεσπόντοφ. Στην κορυφή ξεκίνησε ο Τσάλοφ.

Από την άλλη ο Χαραλάμπους ακολούθησε ανάλογη προσέγγιση με αυτήν του Δικεφάλου, καθώς παρέταξε την Στεάουα με 4-2-3-1. Ταρνοβάνου κάτω από τα δοκάρια, με τους Κρέτου δεξιά και Ραντούνοβιτς αριστερά να καλύπτουν τα δύο άκρα της άμυνας. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο συνέθεσαν οι Ενγκεζάνα και Ντάβα. Στον άξονα Λιξάντρου και Σουτ. Με τον Μπαλούτσα να βρίσκεται στα δεξιά της επίθεσης και τον Τανάσε αριστερά. Στην κορυφή της επίθεσης ξεκίνησε ο Μπιρλιγκέα και πίσω του είχε τον αρχηγό της ομάδας, Ολάρου.

Το ματς:

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο ματς με έναν και μόνο στόχο: Να επιβληθεί από την αρχή και να αναζητήσει από νωρίς το γκολ που θα τον έβαζε σε θέση οδηγού. Ο Δικέφαλος είχε ξεκάθαρο πλάνο να επιτίθεται από τα δεξιά, με τον Ντεσπόντοφ να είναι ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων της ομάδας. Από δικιά του σέντρα ήρθε και η πρώτη καλή φάση του ΠΑΟΚ, με τον Μπάμπα που είχε πατήσει περιοχή να πιάνει την κεφαλιά και τον Ταρνοβάνου να αποκρούει εντυπωσιακά.

Η ομάδα του Λουτσέσκου προσπαθούσε να δημιουργήσει και να φτάσει στα καρέ των Ρουμάνων, ωστόσο οι πολλές διακοπές από πλευράς παικτών Στεάουα, οι οποίοι έπεφταν συνεχώς στο έδαφος, δεν βοήθησαν τον ρυθμό του αγώνα. Η ατομική ποιότητα της μεσοεπιθετικής γραμμής του ΠΑΟΚ, όμως, έφερε και την πρώτη μεγάλη στιγμή στο παιχνίδι. Ο Κωνσταντέλιας με πολύ ωραία κάθετη έβγαλε τον Τάισον σε θέση βολής, εκείνος πάτησε περιοχή, έκανε μια προσποίηση για να αποφύγει τον προσωπικό του αντίπαλο και εκτέλεσε με το αριστερό. Ο Ταρνουβάνου, ωστόσο, για ακόμα μια φορά είχε απάντηση.

Οι διακοπές ήταν πολλές, γεγονός το οποίο μαρτυρούν και τα 6 λεπτά καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου και όλα έδειχναν πως οι δύο ομάδες θα πήγαιναν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ. Μια κακή εκτίμηση του Μιχαηλίδη, όμως, στο 45+8’, έδωσε στον Ολάρου τη δυνατότητα να πάρει την μπάλα, να κάνει το παράλληλο γύρισμα στον Μπιρλιγκέα, ο οποίος σε κενή εστία άνοιξε το σκορ, κόντρα στη ροή του αγώνα.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε όπως τελείωσε το πρώτο. Με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να επιτίθεται και την Στεάουα να αμύνεται σε χαμηλά μέτρα, προσπαθώντας να απορροφήσει την πίεση του Δικεφάλου. Η αποβολή του Ολάρου στο 55' θα βοηθούσε θεωρητικά τον ΠΑΟΚ να φτάνει πιο εύκολα στην περιοχή των Ρουμάνων, ωστόσο περισσότερο μπέρδεψε την ομάδα του Λουτσέσκου. Από πολύ νωρίς ξεκίνησαν οι σέντρες, τις οποίες οι στόπερ της Στεάουα απέκρουαν με σχετική ευκολία, το παιχνίδι της ομάδας έγινε αρκετά μονόπλευρο από τα δεξιά και αν εξαιρέσουμε μια καλή κεφαλιά του Οζντόεφ που έβγαλε ο Ταρνουβάνου, οι υπόλοιπες τελικές δεν απείλησαν ουσιαστικά.

Οι Ρουμάνοι συνέχιζαν να πέφτουν στο έδαφος συνεχώς και να κάνουν καθυστερήσεις, εκνευρίζοντας τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αυτή η απουσία του καθαρού μυαλού ήταν και αυτή που κόστισε στον Δικέφαλο, ο οποίος δεν έβγαλε κάποια καλή φάση στα εναπομείναντα λεπτά του αγώνα και υπέστη τη δεύτερη, διαδοχική του ήττα στη διοργάνωση.

MVP:

Ο Ταρνοβάρου είναι αδιαμφισβήτητα ο καλύτερος της αναμέτρησης. Ήταν σταθερότατος και όποτε χρειάστηκε να δείξει τα αντανακλαστικά του το έκανε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η «σφυρίχτρα»:

Ο Στέγκεμαν δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να κρατήσει μια ισορροπία στο ματς. Αφενός έδωσε πολλές κίτρινες κάρτες, αφετέρου δεν έκανε τίποτα για να σταματήσουν να καθυστερούν οι παίκτες της Στεάουα.

Οι ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κετζιόρα, Σάστρε (Ζίβκοβιτς 70’), Καμαρά (Μπακαγιόκο 70’) ,Οζντόεφ (Σβαμπ 73’), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ντεσπόντοφ (Σορετίρε 83’), Τσάλοφ (Τισουντάλι 70’).

Στεάουα Βουκουρεστίου: Ταρνοβάνου, Κρέτου, Ντάβα, Τανάσε (Οκτ. Ποπέσκου 64’), Τσουτ, Μπιρλιγκέα, Λιξάντρου (Ετζούμα 45+5’), Μ. Ποπέσκου, Μπαλούτα (Μικουλέσκου 46’), Ολάρου, Ραντούνοβιτς.

