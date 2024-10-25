Την ώρα που στο εγχώριο πρωτάθλημα δυσκολεύεται, ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στην Ευρώπη και, μετά το διπλό στο Μάλμε, έχει πλασαριστεί στο πρώτο μισό της βαθμολογίας της league phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη, μοιράζεται την κορυφή της Stoiximan Super League με τον Άρη, ωστόσο πήρε τον πρώτο μόλις βαθμό του στην Ευρώπη μετά την ισοπαλία με τη Βικτόρια Πλζεν.

Αμφότεροι θέλουν να πραγματοποιήσουν καλή πορεία σε αμφότερες διοργανώσεις, με τους «ερυθρόλευκους» να ψάχνουν την επιστροφή στην κορυφή για να πάρουν και εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.

Υπάρχουν πάντως και κάποιες προϋποθέσεις με τις οποίες θα μπορούσε η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ή εκείνη του Ραζβάν Λουτσέσκου να βρεθεί, αντί στον 2ο προκριματικό γύρο, απευθείας στη league phase, αν κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή.

Πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό; Αρχικά, πρέπει να πάρει το φετινό Champions League ομάδα που θα έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στον θεσμό τη σεζόν 2025/26 μέσω του πρωταθλήματός της – όπως συμβαίνει, δηλαδή, τις περισσότερες φορές.

Η UEFA δίνει την ευκαιρία στην ομάδα με τον καλύτερο συντελεστή που θα έμπαινε στα προκριματικά να πάει απευθείας στη league phase, κάτι που συνέβη φέτος με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός είναι πέμπτος στη σχετική λίστα, με Ρέιντζερς, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σαχτάρ και Ζάλτσμπουργκ να βρίσκονται πιο μπροστά.

Ωστόσο, καμία εξ αυτών δεν είναι αυτή τη στιγμή πρώτη στο πρωτάθλημα της χώρας της – ούτε, βέβαια, και ο κάτοχος του Conference League.

Εάν η σεζόν ολοκληρωνόταν τώρα, ο Ερυθρός Αστέρας θα είχε τη δυνατότητα να πάρει το εισιτήριο, με την Κοπεγχάγη να ακολουθεί.

Ακόμη πιο πίσω βρίσκονται ο ΠΑΟΚ, η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Γιανγκ Μπόις, που βέβαια καλούνται να κάνουν κάτι παραπάνω από υπερβατική σεζόν φέτος στην Ευρώπη.

Όσον αφορά στον Ολυμπιακό, βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα από τους Θεσσαλονικείς, έχοντας 4.500 βαθμούς παραπάνω, ωστόσο αντιλαμβάνεται κανείς πως δεν είναι τόσο εύκολο να χάσουν το πρωτάθλημα όλες οι ομάδες που βρίσκονται πιο πάνω.

Σε κάθε περίπτωση, το σενάριο να δούμε ελληνική ομάδα στη league phase του επόμενου Champions League δίχως προκριματικά είναι υπαρκτό. Δύσκολο, αλλά υπαρκτό.

🚨 Race for direct UCL entry in 2025.



Rangers 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 and Olympiacos 🇬🇷 added 1 point to their club coefficient yesterday.



❗️ Grey teams are NOT leading their domestic leagues currently, so C. zvezda 🇷🇸 would be first in line to enter UCL if the season ended today. pic.twitter.com/DNHKv7XUft — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 25, 2024

