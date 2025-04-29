Παναθηναϊκός – Εφές: Η «μάχη» στη ρακέτα και η απελευθέρωση του Ναν

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Πόλη με στόχο την πρόκριση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι. Οι «πράσινοι» πήραν το πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ αλλά στο δεύτερο οι Τούρκοι έσπασαν την έδρα του Τριφυλλιού. Έτσι η σειρά είναι στο 2-2 με την ομάδα του Αταμάν να στοχεύει σε δύο νίκες εκτός έδρας ή μία για να γυρίσει τη σειρά στην Αθήνα.

