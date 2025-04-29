ΑΕΚ: Έκλεισε ο Κυριακόπουλος

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος φαίνεται πως θα γίνει η πρώτη προσθήκη της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν. Το φλερτ των δύο πλευρών υπάρχει από τον χειμώνα, ωστόσο δεν προχώρησε το deal λόγω των υψηλών απαιτήσεων της Μόντσα.



Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει δώσει τα χέρια με την πλευρά του 29χρονου αριστερού μπακ, αλλά και με την Μόντσα. Η ιταλική ομάδα δεσμεύει τον παίκτη με συμβόλαιο ως το 2026, ωστόσο μετά τον επερχόμενο υποβιβασμό της δεν έχει αντίρρηση να τον παραχωρήσει.

Τη φετινή σεζόν με τη Μόντσα ο Κυριακόπουλος μετρά ως τώρα 30 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Ιταλίας (2 γκολ, 4 ασίστ) και δύο συμμετοχές στο Κύπελλο Ιταλίας (1 γκολ, 1 ασίστ).



Η προσθήκη του Κυριακόπουλου δεν θα είναι η μοναδική στη θέση αυτή, καθώς θα αποχωρήσουν οι Χατζισαφί και πιθανώς και ο Πήλιος, ενώ ο Γκατσίνοβιτς καλύπτει τη θέση αυτή στα playoffs κατ' ανάγκη.

