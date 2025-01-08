Oμπράντοβιτς: «O Παναθηναϊκός θέλει να πάρει εκδίκηση για το Βελιγράδι»

Έτοιμος να επιστρέψει και να... αποθεωθεί για μια ακόμη φορά στο ΟΑΚΑ από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, είναι ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, καθώς η Παρτίζαν φιλοξενείται αύριο (9/1) από τους πρωταθλητές Ευρώπης για την 20η αγωνιστική της Euroleague.



O «Zoτς» στις δηλώσεις του πριν από την αναμέτρηση, αναφέρθηκε στο πόσο δύσκολο είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι για την ομάδα του, στάθηκε στις διαφορές που έχει συγκριτικά με το ματς του Βελιγραδίου, για το οποίο οι πράσινοι θα θέλουν να πάρουν εκδίκηση, εξήρε την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ, ενώ χαρακτήρισε ως, κορυφαίο παίκτη της Ευρώπης τον Κέντρικ Ναν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πολύ σύντομα μετά τη μονομαχία στο Βελιγράδι, παίζουμε με τον Παναθηναϊκό. Το πρόγραμμα της Euroleague δεν συνηθίζεται να παίζεται στην ίδια αγωνιστική που έγινε. Παίζουν εξαιρετικά τον τελευταίο καιρό, κερδίζοντας πολύ εύκολα με τεράστιες διαφορές. Κατάφεραν να ξεπεράσουν το γεγονός ότι τραυματίστηκε ο Ματίας Λέσορ. Μιλάμε για μια ομάδα που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και είναι φτιαγμένη για τους υψηλότερους στόχους. Ανακοινώνουν ότι θέλουν μια ρεβάνς, ότι θέλουν μια παρόμοια ατμόσφαιρα όπως ήταν στην "Belgrade Arena", καθώς και να παίξουν πολύ καλύτερα από ό,τι στο Βελιγράδι».«Φαινόμενο! Θα είναι λοιπόν μια υπέροχη ατμόσφαιρα. Φυσικά, προχωράμε με τις υψηλότερες δυνατές φιλοδοξίες. Το ίδιο το γεγονός ότι θέλουν εκδίκηση θα πρέπει να μας δώσει επιπλέον κίνητρο και να δείξει ότι είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο αυτούς, αλλά όλους».«Κάποιος θα πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του Μαρίνκοβιτς. Δεν πιστεύω ότι μόνο ένας παίκτης είναι σημαντικός. Απαιτείται ομαδική άμυνα. Η υπερβολική άμυνα στον Ναν ανοίγει χώρο για άλλους παίκτες και την ομάδα με το καλύτερο ποσοστό σουτ τριών πόντων. Ούτε μια αλλαγή δεν γίνεται αισθητή και ο Ναν είναι σίγουρα ο καλύτερος παίκτης στην Euroleague αυτή τη στιγμή».

