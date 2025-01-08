Τέλος εποχής στην εθνική Γαλλίας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Λίγες ώρες μετά την είδηση ότι ο Ντιντιέ Ντεσάν έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από τον πάγκο των «τρικολόρ», ήρθε η επιβεβαίωση από τον ίδιο τον 56χρονο τεχνικό! Μιλώντας στη γαλλική τηλεόραση και συγκεκριμένα στο tf1info.fr, o Nτιντιέ Ντεσάν επισφράγισε ότι το Μουντιάλ της επόμενης σεζόν θα είναι η τελευταία διοργάνωση, στην οποία θα καθίσει στον πάγκο της Γαλλίας.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος τηλεοπτικός σταθμός έδωσε στη δημοσιότητα ένα τρέιλερ και ο θρύλος του γαλλικού ποδοσφαίρου προαναγγέλλει την αποχώρησή του, ενώ η πλήρης συνέντευξη θα μεταδοθεί σήμερα (8/1) στις 14:00 ώρα Ελλάδας!

«Υπηρέτησα τη θητεία μου με την ίδια επιθυμία, το ίδιο πάθος να κρατήσω τη γαλλική ομάδα στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν θέλουμε ποτέ να σταματήσει όταν υπάρχει κάτι καλό, αλλά πρέπει επίσης να ξέρεις πότε να πεις "σταμάτα"».

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι η συνέντευξη του Ντεσάν έχει διαρρεύσει και κρύβει μια πολύ σημαντική είδηση. Συγκεκριμένα, ο Ντεσάν πέταξε το… μπαλάκι της διαδοχής στον Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος φαντάζει ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για να κάτσει στον πάγκο της Γαλλίας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Φυσικά, όλοι ελπίζουμε ότι θα είναι o Zιντάν μετά το 2026. Αλλά είναι επιλογή του για το αν θα συζητήσει. Είναι μια ευχή, πάντως, που έχω, μια προσωπική επιθυμία μου εδώ και καιρό. Ελπίζω να γίνει μια μέρα. Θα είναι το 2026, το ελπίζω μέσα από την καρδιά μου», ανέφερε ο Ντεσάν μεταξύ άλλων.

