Παναθηναϊκός: Δύσκολο ματς πριν την Τσέλσι, ντέρμπι για τους Άγγλους πριν το ΟΑΚΑ

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Τσέλσι, είναι σίγουρα αυτή που ”τραβάει” πάνω της τα περισσότερα βλέμματα. Κάπως έτσι, μας ήρθε και η ιδέα να δούμε τα παιχνίδια από τα οποία θα προέρχονται οι δύο ομάδες όταν αγωνιστούν μεταξύ τους. Καθώς και αυτά που θα ακολουθούν.

Οι Λονδρέζοι έρχονται στο ΟΑΚΑ στις 24 Οκτωβρίου. Τέσσερις οι πέντε μέρες πριν, θα έχουν δώσει ντέρμπι κόντρα στη Λίβερπουλ και μάλιστα στο καυτό Anfield. Ενώ τρεις ή τέσσερις μέρες μετά θα δώσουν ένα ακόμη δύσκολο ματς στην έδρα τους με την Νιούκαστλ.

