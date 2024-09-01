Λεβαδειακός-ΑΕΚ: Μονόδρομος η νίκη για την «Ένωση» κόντρα στους επικίνδυνους Βοιωτούς

Λεβαδειακός και ΑΕΚ μονομαχούν στο «Λάμπρος Κατσώνης» στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League (19:00), σε ένα παιχνίδι με φαβορί την «Ένωση», για την οποία το «τρίποντο» είναι μονόδρομος πριν τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων.

Αρχικά, στο στρατόπεδο των Βοιωτών υπάρχει αισιοδοξία μετά την εικόνα τους απέναντι στον Παναθηναϊκό στη 2η στροφή, παρότι στο τέλος έφυγαν από το ΟΑΚΑ χωρίς βαθμό. Είχαν ευκαιρίες για να σκοράρουν, έβαλαν δύσκολα στο «τριφύλλι», το οποίος όμως στο τέλος σκόραρε με τον Σπόραρ και πήρε τη νίκη.

Έξαλλου, τόσο το ματς με τους «πράσινους», όσο και το σημερινό με την ΑΕΚ δεν είναι σε αυτά που έχει «κυκλώσει» ο Νίκος Παπαδόπουλος, όμως, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα παλέψει το σύνολό του για να κάνει τη ζημιά και να δώσει συνέχεια στην καλή εικόνα που έχει αφήσει στο ξεκίνημα. Υπενθυμίζεται πως μεσοβδόμαδα ο Λεβαδειακός έκανε δικούς του με τη μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό, τους Γιώργο Κάτρη και Ένις Τσόκαι.

Αναλυτικά, η αποστολή του Λεβαδειακού: Γκροφ, Γκαραβέλης, Λιάγκας, Κάσσος, Τσάπρας, Βήχος, Παπαδόπουλος, Χαβαλές, Κάτρης, Πλέγας, Μεχία, Κασέμι, Λαμαράνα, Συμελίδης, Τσόκαϊ, Γιαννιώτας, Πεντρόσο, Όζμπολτ, Ρομό, Μπάλτσι, Γιοκέ.

Στην αντίπερα όχθη, ο «δικέφαλος» καίγεται για τη νίκη, την οποία θέλει να συνδυάσει με καλό ποδόσφαιρο, προκειμένου να αφήσει πίσω της την γκέλα με τη Λαμία και να πάει στη διακοπή με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία.

Οι «κιτρινόμαυροι» απέναντι στην ομάδα της Φθιώτιδας δεν ήταν κακοί, όμως, δέχτηκαν γκολ στην πρώτη και μοναδική φάση των φιλοξενούμενων, πληρώνοντας παράλληλα και την αναποτελεσματικότητα τους. Στο τέλος ισοφάρισαν με τον Μουκουντί, αλλά το ισόπαλο σκορ δεν άλλαξε με την γκρίνια να επιστρέφει στο στρατόπεδο της ΑΕΚ.

Ο Ματίας Αλμέιδα δεν θα μπορεί να υπολογίζει στους γνωστούς απόντες Γενς Γιόνσον και Αλμπέρτο Μπρινιόλι, έχοντας όλους τους υπόλοιπους παίκτης στη διάθεσή του. Μάλιστα, πολλές πιθανότητες συγκεντρώνει και το ενδεχόμενο να αγωνιστεί για πρώτη φορά ως βασικός ο Έρικ Λαμέλα.

Ο κόσμος της «Ένωσης» θα δώσει δυναμικό παρών στη Λιβαδειά, αφού ελάχιστα εισιτήρια έχουν απομένει στις τρεις θύρες (4,5,6) που τέθηκαν προς διάθεση, ενώ να σημειωθεί ότι η ΕΛ.ΑΣ. απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση οπαδών και οι φίλοι της ΑΕΚ θα πρέπει να ταξιδέψουν μεμονωμένα.

Πιθανές ενδεκάδες:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Γκροφ - Τσάπρας, Παπαδόπουλος, Μπάλτσι, Βήχος - Πλέγας, Λαμαράνα - Πεντρόσο, Γιαννιώτας, Κάσσος - Όζμπολτ.

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στρακόσα - Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πήλιος - Σιμάνσκι, Λιούμπισιτς, Ελίασον, Κοϊτά - Λαμέλα, Λιβάι Γκαρσία.

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Τριανταφύλλου

VAR: Ευαγγέλου, Πετρόπουλος

