Τρία μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα χθες, Σάββατο την 3η ημέρα των Παραολυμπιακών Αγώνων 2024 φτάνοντας συνολικά τα τέσσερα στο Παρίσι με το χάλκινο μετάλλιο της Χριστίνας Γκέντζους στην κατηγορία των 65κ. του τάε κβον ντο στην Κ44, την Παρασκευή.

Η Έλενα Παπασταματοπούλου χάρισε στην Ελλάδα, στο αγώνισμα του ταε κβον ντό, στην κατηγορία των +65 κιλών (Κ44) το δεύτερο της μετάλλιο (χάλκινο) στους Παραολυμπιακούς Αγώνες

Η 22χρονη Ελληνίδα αθλήτρια κυριάρχησε της Μεξικανής Φερνάντα Βάργκας Φερνάντες με 36-9 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Η Λήδα Μαρία Μανθοπούλου χάρισε στην Ελλάδα το τρίτο της μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2024 και πρώτο ασημένιο στο Παρίσι.

Η 19χρονη σπρίντερ έτρεξε το 100αρι της ζωής της στον τελικό της κατηγορίας Τ38 των 17ων Παραολυμπιακών Αγώνων και με τρομερό φίνις ολοκλήρωσε σε 12.49 (+0,8) την κούρσα της κάνοντας για 2η φορά ατομικό ρεκόρ, κατακτώντας τη δεύτερη θέση!

«Μεγάλη μου τιμή το ασημένιο μετάλλιο, το αφιερώνω σε όλη την Ελλάδα, ελπίζω να τους έκανα περήφανους όλους», ανέφερε μεταξύ άλλων η κόρη του αείμνηστου Αίαντα Μανθόπουλου, αμέσως μετά τον αγώνα της.

Μία ακόμη επιτυχία για την την Ελλάδα έφερε και ο Θανάσης Κωνσταντινίδης, ο οποίος στην τελευταία του προσπάθεια στον τελικό της κορίνας F32, έκανε μεγάλο ατομικό ρεκόρ ρίχνοντας 38.65μ. για να κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (01.09.2024)

Την τέταρτη μέρα των Παραολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, η Ελλάδα θα έχει πλούσιο πρόγραμμα, με παρουσία σε τέσσερα αθλήματα. Θα έχουμε αθλητές στην κολύμβηση, τον στίβο, την σκοποβολή και το μπότσια.

Για ακόμα μία μέρα το αγωνιστικό πρόγραμμα της ελληνικής αποστολής θα ξεκινήσει με την κολύμβηση. Στην Λα Ντεφάνς Αρένα ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης θα αγωνιστεί στις 10:53, όταν και είναι προγραμματισμένα τα προκριματικά των 200μ μεικτή SM8. Λίγο αργότερα και για να είμαστε ακριβείς στις 12:00, ο Γιάννης Κωστάκης θα κολυμπήσει στα προκριματικά των 150μ μεικτής SM3.

Στο Ολυμπιακό και Παραολυμπιακό σκοπευτήριο του Σατορού ο Παναγιώτης Γιαννούκαρης θα συμμετάσχει στα προκριματικά του αεροβόλου τουφεκίου 10μ πρηνηδόν SH2 mixed (R5). Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 12:30.

Το απόγευμα έχει στίβο για την ελληνική ομάδα, με την παρουσία σε δύο τελικούς. Πρώτα είναι προγραμματισμένος ο τελικός της σφαιροβολίας F20 στις 20:00 με την Ζωή Μαντούδη και αργότερα στις 20:22 ο τελικός της δισκοβολίας F52 με τον Γρηγόρη Ντισλή.

Στο τέλος της ημέρας θα γνωρίζουμε και τις πόσες ελληνικές συμμετοχές θα έχουμε στο μπότσια.

Κολύμβηση

10:53 – Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης – 200μ μεικτή SM8

12:00 – Γιάννης Κωστάκης – 150μ μεικτής SM3

Μπότσια

11:30 – Γρηγρόρης Πολυχρονίδης – Ακαντέι Τσουτσουενκλίν (Ταϊλάνδη)

Σκοποβολή

12:30 – Παναγιώτης Γιαννούκαρης – αεροβόλο τουφέκι 10μ πρηνηδόν SH2 mixed (R5)

Στίβος

20:00 – Ζωή Μαντούδη – σφαιροβολία F20

20:22 – Γρηγόρης Ντισλής – δισκοβολίας F

Πηγή: skai.gr

