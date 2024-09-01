Λογαριασμός
Σάρωσε τον Πανσερραϊκό με τριάρα και πήρε τους πρώτους του βαθμούς ο Παναιτωλικός

Πρώτη νίκη για τον Παναιτωλικό, που επικράτησε 3-0 του Πανσερραϊκού στο Αγρίνιο και πήρε βαθιά ανάσα

Παναιτωλικός

Το ντέρμπι ουραγών της Stoiximan Super League βάφτηκε κίτρινο και μπλε!

Ο Παναιτωλικός νίκησε με το επιβλητικό 3-0 τον Πανσερραϊκό στο Αγρίνιο και έκανε σεφτέ τη φετινή σεζόν, αφήνοντας τοους ηττημένους στον πάτο της βαθμολογίας δίχως βαθμό.

Λομόνακο, Ντίας και Μπουζούκης βρήκαν δίχτυα για την ομάδα του Γιάννη Πετράκη, με τους Σερραίους να έχουν δοκάρι στο 0-0 αλλά στη συνέχεια να μην βρίσκουν λύσεις.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 3-5-2 επέλεξε ο Γιάννης Πετράκης, με τον Τσάβες στο τέρμα και τους Σιέλη, Παντελάκη και Μλάντεν στην άμυνα. Μαυρίας και Τορεχόν βρέθηκαν στα άκρα, με Λιάβα, Πέρες και Μπελεβώνη στο κέντρο – με τον επιθετικό δίδυμο να απαρτίζεται από Ντίας και Λομόνακο.

Από την άλλη, ο Μιχάλης Γρηγορίου πορεύτηκε με 4-2-3-1, έχοντας τον Γκουγκεσασβίλι κάτω από τα δοκάρια και τοτς Κουτσογούλα, Μπέργκστρεμ, Χαντάκια και Πεταυράκης στην άμυνα. Στάικος και Λιάσος βρέθηκαν στον άξονα, με Σάλαζαρ, Τομάς και Ντέλετιτς πίσω από τον Μπετανκόρ.

