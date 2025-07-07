Σάρωσε την Ισλανδία με τρομερό Αβδάλα η Εθνική Νέων

Η Εθνική Νέων Ανδρών έκανε το 2/2 κόντρα στην Ισλανδία, την οποία νίκησε 79-64 στο τελευταίο φιλικό πριν το τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ U20 στο Ηράκλειο Κρήτης (12-20/7).



Παρά τις σημαντικές απουσίες του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ, που ενσωματώθηκε ανήμερα του αγώνα στην αποστολή στο Ηράκλειο, και του Στέφανου Σπάρταλη, ο οποίος προτιμήθηκε να μην αγωνιστεί μετά τον τραυματισμό του στον πρώτο αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες, η «γαλανόλευκη» κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και πήρε εύκολο ροζ φύλλο.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Νεοκλής Αβδάλας, ο οποίος πλησίασε στο triple-double, αφού μέτρησε 8 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε λιγότερα από 20 λεπτά συμμετοχής. Εξαιρετικός και ο Παναγιώτης Παγώνης με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 9 πόντους και 6 ριμπάουντ είχε ο Ράιαν Σούλης.



Το ματς



Ένα 6-1 (2’) ήταν το… εισαγωγικό σημείο της ελληνικής ομάδας στο παιχνίδι με την Ισλανδία να καταφέρνει μέσα (και) από το μακρινό σουτ να φέρει τον αγώνα στα ίσια (11-11, 6’30’’). Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε χωρίς η διαφορά να «ανοίξει», κάτι που έγινε στο δεύτερο. Εκεί η Ελλάδα συνέχισε με καλές συνεργασίες, βρήκε λύσεις από την άμυνά της σε αρκετές περιπτώσεις για να φτάσει ως το +14 (38-24, 16’20’’) από τα χέρια του Ροζάκη. Η Ισλανδία «θυμήθηκε» το τρίποντο, βρήκε το στόχο από τα 6μ75, για να κλείσει το πρώτο μισό του αγώνα με την διαφορά στο +11 (44-33).



Η Ισλανδία «θυμήθηκε» το τρίποντο, βρήκε το στόχο από τα 6μ75, για να κλείσει το πρώτο μισό του αγώνα με την διαφορά στο +11 (44-33) και συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό για να πλησιάσει στους τρεις (50-47, 28’). Ο Κώστας Παπαδόπουλος είδε τους παίκτες του να αντιδρούν άμεσα και μέσα σε κάτι λιγότερο από τρία λεπτά έκαναν ένα 9-2 με τον Ροζακέα να στέλνει την διαοφορά στο +10 (59-49). Ο Παγώνης πήρε τη σκυτάλη για το 61-49 (31’10’’) και ο Λιοτόπουλος ακολούθησε για το +14 (63-49, 32’10’’). Ο Ροζακέας οδήγησε στο +18 (73-55, 35’) και ο Χαντζής φρόντισε να… τηρηθούν οι αποστάσεις (76-58 (37’20’’), λίγο πριν η αυλαία πέσει με το τελικό 79-64.



Διαιτητές: Χριστινάκης, Ξυλάς, Παπαδάκη



Δεκάλεπτα: 19-16, 44-33, 57-49, 79-64



Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Χαντζής 5 (1), Καπετάκης 7 (1), Τουλιάτος 6 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παρασκευόπουλος 2 (0/3 τρίπονταμ 7 ασίστ), Ροζακέας 8 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Σούλης 9 (0/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ροζάκης 6 (3 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Αβδάλας 8 (0/2 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Λιοτόπουλος 8 (0/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πατρίκης 4 (7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παγώνης 16 (1/3 τρίποντα, 10 ριμπάουντ)

