Παναθηναϊκός: Αυτούς πρέπει να προσέξει στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα… ξίφη τους για την τέταρτη αγωνιστική της Super League στην Τούμπα. Το πρώτο ντέρμπι της φετινής σεζόν και στο «πράσινο» στρατόπεδο θέλουν τη νίκη για να αντιστρέψουν το κλίμα. Μόνο εύκολο δεν θα είναι το έργο του Τριφυλλιού μιας και ο ΠΑΟΚ διαθέτει μεγάλη ποιότητα στην επίθεση.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» έχει σκοράρει 22 φορές τη φετινή σεζόν και έχει παίκτες που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Ο μεγαλύτερος «παράγοντας» για τον ΠΑΟΚ από την περσινή σεζόν είναι ο Τάισον ο οποίος συνεχίζει με… σπασμένα τα φρένα. Ο Βραζιλιάνος είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ομάδας του Λουτσέσκου με τρία γκολ και δύο ασίστ ήδη στο ξεκίνημα της σεζόν.

