Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στα πλαίσια της τέταρτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι «πράσινοι» θέλουν νίκη για να ρεφάρουν τα άσχημα αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα ενώ οι Θεσσαλονικείς θέλουν να κρατήσουν το απόλυτο. Τι κάνουν οι δύο ομάδες την τελευταία πενταετία στις πρώτες μεταξύ τους αναμετρήσεις; Παναθηναϊκός: Τι κάνει στα πρώτα ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Τον αδίκησε το αποτέλεσμα, λυτρωτής Γερεμέγεφ

Την περασμένη σεζόν ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος σε ένα παιχνίδι στη Λεωφόρο. Οι «πράσινοι» ήταν κυρίαρχοι στο συγκεκριμένο αγώνα έχοντας την κατοχή της μπάλας αλλά και 22 τελικές με τις 13 από αυτές να είναι στην αντίπαλη εστία. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε τυχερή ενώ κατάφερε να προηγηθεί δύο φορές, στο 19΄ με τον Τόμας και στο 58΄ με τον Ζίβκοβιτς. Ο Παλάσιος είχε ισοφαρίσει γαι τους «πράσινους» στο 32΄ ενώ ο Γερεμέγεφ στο 96΄ λύτρωσε το Τριφύλλι.

