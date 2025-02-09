Παναθηναϊκός: Αυτό κάνει τον τελευταίο μήνα και πρέπει να αλλάξει για να κερδίσει τον Άρη

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει σήμερα ένα κύκλο πολύ δύσκολων παιχνιδιών, οι οποίες έδειξαν τις δυνάμεις του ενόψει της συνέχειας. Η ομάδα είχε δύσκολο πρόγραμμα με συνεχόμενες και δύσκολες αναμετρήσεις, από τις 5 Ιανουαρίου, μέχρι και σήμερα.

Το πρόσημο είναι θετικό όσον αφορά στο πρωτάθλημα, καθώς το ”Τριφύλλι” πήρε 7 από τους 9 βαθμούς στα 3 ντέρμπι με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Υπήρξε επίσης μία ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό και μία μεγάλη ανατροπή με τον ΟΦΗ. Από την άλλη στο κύπελλο αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό.

