Παναθηναϊκός: Θετικές εξελίξεις στην υπόθεση Τάις, όλα τα δεδομένα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά τις νίκες κόντρα σε Φενέρμπαχτσε και Αναντολού Εφές, παρά τα σημαντικά προβλήματα τραυματισμών, στρέφει το βλέμμα του στην ενίσχυση του ρόστερ. Στο επίκεντρο βρίσκεται το όνομα του Ντάνιελ Τάις, του Γερμανού πάουερ φόργουορντ/σέντερ, που πρόσφατα έμεινε ελεύθερος από την Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ του Νίκου Παγκάκη στο paopantou.gr.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.