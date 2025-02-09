Λιβάι Γκαρσία: «Ευγνώμων στην ΑΕΚ, με έβαλε φορ και με απογείωσε ο Αλμέιδα»

Αποφασισμένος να πετύχει στη Σπάρτακ Μόσχας αλλά και ευγνώμων στην ΑΕΚ δήλωσε ο Λιβάι Γκαρσία στην πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης της ρωσικής ομάδας. Ο 27χρονος άσος έκανε ειδική μνεία στον Ματίας Αλμέιδα που τον μετατόπισε στη θέση του σέντερ φορ.



«Στην ΑΕΚ όλα άλλαξαν για μένα. Η καριέρα μου άρχισε να ανεβαίνει και θα είμαι για πάντα ευγνώμων στο κλαμπ. Θέλω τώρα να τα καταφέρω και στην Σπάρτακ. Έπαιζα στα άκρα, κυρίως στα αριστερά, αλλά όταν πήγα στην Ελλάδα άρχισα να παίζω δεξιά. Αξίζουν συγχαρητήρια στον Ματίας Αλμέιδα που με έβαλε σέντερ φορ και από τότε απογειώθηκα. Είναι πάντα απόφαση του προπονητή, έχω τη μεγαλύτερη επιτυχία στη θέση του φορ, αλλά ακόμη μου αρέσει να παίζω και στα άκρα», τόνισε.



«Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να αρχίσω. Είμαι εδώ και χρόνια στην Ευρώπη, έχω αγωνιστεί απέναντι στη Ζενίτ πριν λίγα χρόνια και έχω ακούσει πολλά για τη Ρωσία. Έμαθα πολλά για τη Σπάρτακ, έχει πλούσια ιστορία και έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τίτλους φέτος. Γι’ αυτό έχω έρθει. Ο Μάσιμο Καρέρα είναι ο πρώτος που μου έμαθε κάποια πράγματα για την Σπάρτακ. Είχε πετύχει εδώ στη Ρωσία», πρόσθεσε και συνέχισε:



«Άρχισα να παίζω μπάλα στα 6 και είμαι πολύ χαρούμενος που η καριέρα μου με οδήγησε εδώ. Ελπίζω να έχω μια καλή πορεία στη Σπάρτακ. Είμαι ευγνώμων σε όσους είχαν ρόλο στην εξέλιξη της καριέρας μου. Θέλω να κερδίσω τίτλους με την Σπάρτακ, είμαι εδώ για να προσφέρω».



Όσο για το αν έχει επικοινωνήσει με τον Εζέκιελ Πόνσε, που έχει εμπειρία από τη Ρωσία, τόνισε: «Τον ρώτησα κάποια πράγματα. Με ανησυχούσε περισσότερο ο καιρός, αλλά τώρα πρέπει να τον ρωτήσω και άλλα πράγματα. Δεν έχουμε μιλήσει πολύ, γιατί περίμενα να κλείσει η μεταγραφή. Ο Πόνσε είναι πολύ καλός τύπος».

