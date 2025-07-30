Η αστοχία και ο Γκασαμά «τιμώρησαν» τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» ήταν εκπληκτικοί απέναντι στη Ρέιντζερς στο ΟΑΚΑ, έχασαν ανεπανάληπτες ευκαιρίες, βρήκαν γκολ με τον Τζούριτσιτς στο 55', όμως ο νεοαποκτηθείς εξτρέμ των Σκωτσέζων ισοφάρισε άμεσα σε 1-1 και έστειλε το «τριφύλλι» στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Απίστευτη ενέργεια από τους παίκτες του Ρουί Βιτόρια που μέχρι το γκολ κυριαρχούσαν πλήρως, αλλά η άμεση ισοφάριση, τους «άδειασε». Ανεπανάληπτες χαμένες ευκαιρίες από τον Πελίστρι, τρομερή εμφάνιση ξανά από τον Τσιριβέγια και τον Τζούριτσιτς, κορυφαίος για τη Ρέιντζερς ο Μπάτλαντ, ο οποίος σε δυο περιπτώσεις στέρησε το γκολ στους «πράσινους».

Με Σαχτάρ ή Μπεσίκτας στον τρίτο προκριματικό του Europa League ο Παναθηναϊκός, που με την επικείμενη ενίσχυση και ανάλογη εικόνα δεν έχει να φοβηθεί κανέναν.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ίδια προσέγγιση και μόλις μια αλλαγή προσώπου και αυτή αναγκαστική για τον Ρουί Βιτόρια που παρέταξε τον Παναθηναϊκό με 4-2-3-1. Ο Ντραγκόφσκι στην εστία, με Κώτσιρα, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο. Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς και Μπακασέτας η τριάδα του κέντρου και στην επίθεση οι Πελίστρι, Τζούριτσιτς και Ιωαννίδης.

Ακριβώς ίδια ενδεκάδα και για τη Ρέιντζερς του Ράσελ Μάρτιν που επέμεινε στο 4-3-3. Μπάτλαντ κάτω απ' τα δοκάρια και Τάβερνιερ, Σούταρ, Τζιγκά, Άαρονς στην άμυνα. Ντιομαντέ, Ρόθγουελ, Ράσκιν οι τρεις του άξονα, ενώ στην επίθεση οι Κέρτις, Ντάουελ και Ντανίλο.

Το ματς

Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα του ματς ο Παναθηναϊκός και ο... κόσμος έβαλαν τη Ρέιντζερς στα καρέ της και στο 2' ήρθε η πρώτη τελική. Ο Πάλμερ-Μπράουν πίσω από το κέντρο έκλεψε, πήρε μέτρα σούταρε αλλά την έστειλε ψηλά.

Το «τριφύλλι» πιστό στο πλάνο του με διαρκές πρέσινγκ ψηλά, και πολλά κερδισμένα κόρνερ εγκαταστάθηκε στα καρέ των Σκωτσέζων και στο 5' ήρθε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Ο Τζούριτσιτς έκανε τη σέντρα, η απομάκρυνση έφερε την μπάλα στον Μπακασέτα που εκτέλεσε εκτός περιοχής, αλλά το σουτ του έφυγε λίγο άουτ. Στο 7' ο Μπάτλαντ αρνήθηκε στον Ιωαννίδη το γκολ από δύσκολη θέση, ενώ ακολούθησε ξανά μια μίνι εγκατάσταση στην περιοχή της ομάδας του Μάρτιν.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία ήρθε στο 14' για τον τρομερό Παναθηναϊκό. Ο Πελίστρι, έκλεψε την μπάλα μπήκε στην περιοχή βγήκε «φάτσα» με τον Μπάτλαντ, αλλά ο έμπειρος Άγγλος απέκρουσε ενστικτωδώς το πλασέ.

Οι τελικές του «τριφυλλιού» διαδέχονταν η μία την άλλη και στο 17' ήρθε μια ακόμη καλή στιγμή. Ο Παναθηναϊκός την κυκλοφόρησε ήρεμα, ο Μπακασέτας έβγαλε αριστερά στον Κυριακόπουλο, που από μακρινή απόσταση δοκίμασε με συρτό, φαλτσαριστό σουτ να νικήσει τον Μπάτλαντ, αλλά ο Άγγλος ήταν έτοιμος και μπλόκαρε.

Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα ο τερματοφύλακας της Ρέιντζερς, έσωσε ξανά την εστία του όταν απέκρουσε την δυνατή κεφαλιά του Ιωαννίδη, διώχνοντας σε κόρνερ.

Οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν με βαθιές μπαλιές και κοντινές πάσες, να πάρουν ανάσες για να αντέξουν το νέο «κύμα» του πρέσινγκ των παικτών του Παναθηναϊκού, το οποίο δημιουργούσε συνεχώς συνθήκες. Και αυτό γιατί στο 28' ήρθε μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία. Ο Τζούριτσιτς πίεσε, έκλεψε την μπάλα, γύρισε στον αμαρκάριστο Πελίστρι, αλλά το σουτ του Ουρουγουανού ήταν κακό και έφυγε άουτ.

Τα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους κύλησαν με τον Παναθηναϊκό να οπισθοχωρεί στοιχειωδώς προκειμένου να μην πληρώσει την αστοχία του. Οι Σκωτσέζοι ουσιαστικά δεν δημιούργησαν κάποια τελική στο ματς και μέσω στατικών φάσεων, επιχείρησαν να τελειώσουν την υπόθεση «πρόκριση». Αυτό δεν έγινε και έτσι οι δυο ομάδες πήγαν ισόπαλες, χωρίς σκορ στα αποδυτήρια μετά από δυο λεπτά καθυστερήσεων.

Ίδια η εικόνα του δευτέρου μέρους με Παναθηναϊκό να έχει τον απόλυτο έλεγχο και να πιέζει για το γρήγορο γκολ που θα έγερνε την πλάστιγγα προς την πλευρά του. Έπειτα από ένα δεκάλεπτο οι «πράσινοι» κατάφεραν να βρουν το προβάδισμα που είχαν τόσο πολύ ανάγκη. Ο Μπακασέτας από τα αριστερά πήρε την μπάλα έκανε θαυμάσιο γέμισμα στην περιοχή, ο Τζούριτσιτς βγήκε από τα μαρκαρίσματα και με φαλτσαριστή κεφαλιά νίκησε... βασανιστικά τον Μπάτλαντ για το 1-0, το οποίο επικυρώθηκε έπειτα από αρκετή ώρα αναμονής και χρήση του VAR.

Το τέρμα του Σέρβου έδωσε φυσιλογικά φτερά στα πόδια των γηπεδούχων, αλλά μια αδράνεια στην άμυνα ήταν αρκετή για να καταδικάσει τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Ράσκιν βγήκε στην κόντρα με τον Ντανίλο να παίρνει την μπάλα και να κάνει ένα σουτ που έδιωξε ο Ντραγκόφσκι, αλλά στην επαναφορά ο Γκασαμά με μονοκόμματο σουτ ισοφάρισε.

Ο Παναθηναϊκός παρόλα αυτά προσπάθησε να βγει μπροστά και με τον Βιτόρια να ανακατεύει την τράπουλα πλησίασε στο 2-1 με τον Τουμπά να βρίσκεται αμαρκάριστος εκτός περιοχής και να δοκιμάζει το πόδι του, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Πλέον οι γηπεδούχοι είχαν ξεμείνει από ψυχικά αποθέματα και η υπόθεση «πρόκριση» είχε γίνει... όνειρο τρελό. Μάλιστα στις καθυστερήσεις, λίγο έλειψε η Ρέιντζερς να βρει δεύτερο γκολ με τον Ντραγκόφσκι να κάνει τρομερή επέμβαση σε πλασέ του Ντέσερς στην τελευταία φάση του ματς.

MVP: Ο Τζακ Μπάτλαντ, ήταν ο μοιραίος για τον... Παναθηναϊκό και ο κορυφαίος της Ρέιντζερς, αφού έσωσε την ομάδα του από τον αποκλεισμό. Ο Άγγλος πορτιέρε κατέβασε ρολά σε πολλές περιπτώσεις με κορυφαία αυτή του Πελίστρι στο πρώτο μέρος.

Η «σφυρίχτρα»: O Iταλός, Σότσα, είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, ήταν κοντά στις φάσεις, αλλά σφύριζε σε αρκετές περιπτώσεις που ο Παναθηναϊκός είχε τον ρυθμό. Τουλάχιστον στη φάση του πέναλτι, παρά την «αιώνια» αναμονή, επικύρωσε σωστά το τέρμα του Τζούριτσιτς το οποίο, ωστόσο δεν ήταν αρκετό για το «τριφύλλι».

Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)

Βοηθοί: Φίλιπο Μέλι, Μαρσέλο Ρόσι (Ιταλία)

VAR: Βαλέριο Μαρίνι

