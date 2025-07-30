Στη Βραζιλία αστυνομικοί πραγματοποίησαν την Τετάρτη (30/7) έρευνα στα γραφεία της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CBF), στο πλαίσιο έρευνας που αφορά τον νέο της πρόεδρο, Σαμίρ Σάουντ, αλλά δεν σχετίζεται με τα καθήκοντά του ως αθλητικού παράγοντα.

Η CBF επιβεβαίωσε την έρευνα με ανακοίνωσή της, υπογραμμίζοντας ότι «η αστυνομική επιχείρηση δεν έχει καμία σχέση με την CBF ή το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο» και ότι «ο Σαμίρ Σάουντ δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών».

Οι αστυνομικοί μετέβησαν στην έδρα της Ομοσπονδίας, στο Ρίο ντε Τζανέιρο «…από τις 6:24 έως τις 6:52, στο πλαίσιο έρευνας που διατάχθηκε από την εκλογική δικαιοσύνη της Ροράιμα», της πολιτείας του βόρειου Αμαζονίου απ’ όπου κατάγεται ο κ. Σάουντ, διευκρίνισε η ανακοίνωση. «Κανένα έγγραφο ή εξοπλισμός δεν κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς», πρόσθεσε η CBF.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας (PF) από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε την Τετάρτη «…δέκα έρευνες στις πολιτείες Ροράιμα και Ρίο ντε Τζανέιρο» στο πλαίσιο έρευνας «για υποψίες εκλογικών αδικημάτων στη Ροράιμα».

Η έρευνα ξεκίνησε «τον Σεπτέμβριο του 2024, μετά την κατάσχεση 500.000 ρεάις (περίπου 77.000 ευρώ) την παραμονή των δημοτικών εκλογών» του Οκτωβρίου.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία δεν διευκρίνισε για ποιον λόγο ο πρόεδρος της CBF βρέθηκε στο στόχαστρο της επιχείρησης της Τετάρτης (30/7), η οποία σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, αφορούσε επίσης μία βουλευτή της Ροράιμα και τον σύζυγό της.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο εν λόγω σύζυγος είχε συλληφθεί τη στιγμή της κατάσχεσης των 500.000 ρεάις, στην Μπόα Βίστα, πρωτεύουσα της Ροράιμα. Μέρος του ποσού ήταν κρυμμένο στα εσώρουχά του.

Ο Σαμίρ Σάουντ, 41 ετών, γιατρός και επιχειρηματίας, ανέλαβε την προεδρία της CBF στα τέλη Μαΐου, μετά την καθαίρεση του προκατόχου του, Εντνάλντο Ροντρίγκες.

Ανέλαβε τα ηνία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου λίγο πριν την ανάληψη των καθηκόντων του Ιταλού Κάρλο Αντσελότι ως ομοσπονδιακού προπονητή των πεντάκις παγκόσμιων πρωταθλητών, σε μια περίοδο βαθιάς θεσμικής κρίσης για την CBF.

Ο πατέρας του, Ζέκα Σάουντ, διετέλεσε πρόεδρος για περισσότερα από σαράντα χρόνια της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ροράιμα, μιας μικρής πολιτείας που δεν είχε ποτέ ομάδα της στην πρώτη εθνική κατηγορία.

«Ο πρόεδρος Σαμίρ Σάουντ είναι ήρεμος και στη διάθεση των αρχών για να παράσχει οποιαδήποτε αναγκαία διευκρίνιση», ανέφερε η CBF στο ανακοινωθέν της.

