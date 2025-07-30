Ο Ράσελ Μάρτιν είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον Παναθηναϊκό μετά την πολύ δύσκολη πρόκριση που πήρε η Ρέιντζερς με το 1-1 στο ΟΑΚΑ.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλή ομάδα, με πολλούς καλούς παίκτες κι έπαιξε πολύ καλά, έκανε πολλές ευκαιρίες. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε ούτε ψυχραιμία, ούτε κουράγιο. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, αλλά καταφέραμε να αντιδράσουμε. Το γκολ του Γκασαμά άλλαξε την ενέργεια όλου του αγώνα», τόνισε ο προπονητής των «Τζερς».

«Είναι μια δύσκολη έδρα να αγωνίζεσαι. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός και στα δύο παιχνίδια, καταλαβαίνω το αίσθημα αδικίας που έχει ο προπονητής του. Όμως στο τέλος της ημέρας εμείς προκριθήκαμε. Τους εύχομαι καλή συνέχεια», πρόσθεσε ο Ράσελ Μάρτιν.

