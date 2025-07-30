Λογαριασμός
Άρης: Λοίμωξη μαλακών μορίων ο Πέρεθ μετά το δάγκωμα του σκύλου

Με ενημέρωση η ΠΑΕ Άρης γνωστοποίησε πως ο ποδοσφαιριστής της, Κάρλες Πέρεθ, υπέστη λοίμωξη μαλακών μορίων, από το δάγκωμα σκύλου

Πέρεθ

Σοκ προκάλεσε στους φίλους του Άρη και γενικότερα σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, η είδηση ότι ο Κάρλες Πέρεθ τραυματίστηκε σοβαρά από δάγκωμα σκύλου, στα γεννητικά όργανα, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, ενώ μάλιστα υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να περάσει και την πόρτα του χειρουργείου.

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης, όπως είναι φυσιολογικό, δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ισπανού για την αναμέτρηση με την Αράζ, το παν όμως είναι ο ίδιος ο αθλητής να γίνει καλά.

Η «κίτρινη» ΠΑΕ με ενημέρωση της, γνωστοποίησε πως ο Πέρεθ υπέστη λοίμωξη μαλακών μορίων από δήγμα κυνός. Το θετικό είναι ότι όπως φαίνεται θα αποφύγει τα χειρότερα και δεν θα χρειαστεί να χειρουργηθεί.

