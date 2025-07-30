Λογαριασμός
Απίστευτη κακοδαιμονία για Μακάμπι: Άλλαξε 3 τερματοφύλακες μέσα σε 34 λεπτά κόντρα στην Πάφο

Ούτε έναν, ούτε δύο, αλλά συνολικά τρεις τερματοφύλακες χρησιμοποίησε η Μακάμπι Τελ Αβίβ στα πρώτα 34 λεπτά αγώνα κόντρα στην Πάφο

Μακάμπι Πάφος

Το βράδυ της Τετάρτης (30/07) η Πάφος αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην «TSC Arena» στην Μπάκα Τόπολα της Σερβίας, στη ρεβάνς του 1-1 των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η κακοδαιμονία χτύπησε την πόρτα της ισραηλινής ομάδας με το... καλησπέρα της αναμέτρησης, καθώς πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο ημίχρονο αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει τρεις τερματοφύλακες!

Συγκεκριμένα, στο 13ο λεπτό ο βασικός κίπερ της Μακάμπι, Γιόαν Γκεράφι, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με τραυματισμό, με τον Οφέκ Μελίκα να τον αντικαθιστά.

Ωστόσο, ο 20χρονος τερματοφύλακας πρόλαβε να παίξει μόλις... 20 λεπτά, αφού, ανέτρεψε τον Άντερσον εκτός περιοχής και αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα στο 34'!


Έτσι λοιπόν, επιστρατεύτηκε ο τρίτος κίπερ της Μακάμπι, ο 32χρονος, Ρόι Μισμάτι!

