Βιτόρια: «Μου κοστίζει και με πληγώνει ο αποκλεισμός βάσει τις εικόνας μας - Αξίζαμε πολλά παραπάνω από ό,τι πήραμε»

Παρά τη συγκινητική του προσπάθεια στο ΟΑΚΑ μπροστά σε 40.000 φιλάθλους του, ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση από το πρώτο ματς στη Γλασκώβη και με το σημερινό 1-1 απέναντι στη Ρείντζερς, έμεινε εκτός του Champions League, συνεχίζοντας το ευρωπαϊκό του ταξίδι στα προκριματικά του Europa League.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής των «πράσινων», Ρουί Βιτόρια, εμφανίστηκε απογοητευμένος με τον αποκλεισμό της ομάδας, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως τον πληγώνει το αποτέλεσμα, αφού το «τριφύλλι» ήταν καλύτερο σήμερα, αλλά και στο πρώτο ματς.

Στάθηκε στις πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του, αλλά και στη βελτίωση που παρουσιάζει σε σχέση με την περσινή σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αξίζαμε πολλά παραπάνω από ό,τι πήραμε. Είναι πολύ άδικο το αποτέλεσμα. Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, δείξαμε πάθος και αποφασιστικότητα, ακολουθήσαμε το πλάνο μας, φτιάξαμε ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να πετύχουμε πολλά γκολ στο πρώτο μέρος. Μας έλειπε το να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες, όπως και στο πρώτο παιχνίδι. Και στα δύο ματς, εμείς κυνηγήσαμε τις φάσεις, σήμερα, ο αντίπαλος έφτασε σε 1-2 φορές στην εστία μας και έβαλε γκολ. Θεωρώ ότι είναι άδικο. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι ένα μάθημα για εμάς πως σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο όπως το Champions League θα πρέπει να τελειώνεις τις φάσεις.

Δημιουργούμε μια καλή ομάδα με ό,τι προσθαφαιρέσεις γίνουν. Βλέπω μια ομάδα καλύτερη από πέρσι, που δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες. Τις φάσεις που κάνουμε πρέπει να τις εκμεταλλευόμαστε. Εμένα μου κοστίζει ο αποκλεισμός και με πληγώνει βάσει της εμφάνισής μας. Είμαι όμως αισιόδοξος γιατί έχουμε κάνει βήματα προόδου σε σχέση με πέρσι».

