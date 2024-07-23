Παναθηναϊκός: Από σήμερα στις 14:00 τα εισιτήρια για την Μπότεφ Πλόβντιβ

Από σήμερα στις 14:00 ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της φετινής σεζόν για τον Παναθηναϊκό το παιχνίδι με την Μπότεφ Πλόβντιβ στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της σχετικά με τα εισιτήρια του αγώνα της δεύτερης προκριματικής φάσης του UEFA Europa League με αντίπαλο τη Botev Plovdiv στο Ολυμπιακό Στάδιο «Σπύρος Λούης» (25/7, 9 μ.μ.), τα εξής:

• Τα εισιτήρια κυκλοφορούν ηλεκτρονικά σήμερα, Τρίτη 23 Ιουλίου 2024 στις 2 μ.μ.

