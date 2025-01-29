Αταμάν: «O Mήτογλου είναι καλύτερος από τους σέντερ της αγοράς, δεν θα πάρουμε παίκτη»

O Παναθηναϊκός αναχωρεί για το Μιλάνο, καθώς αύριο (30/1, 21:30) φιλοξενείται από την Αρμάνι στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Euroleague.



Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την ομάδα του Έτορε Μεσίνα με τις γνωστές απουσίες των Λεσόρ, Γκριγκόνις και Γιούρτσεβεν και ο προπονητής της ομάδας, Εργκίν Αταμάν, κατά την αναχώρηση της ομάδας, έβαλε... φρένο σε κάθε σενάριο περί απόκτησης σέντερ, τονίζοντας ότι ο Ντίνος Μήτογλου θα καλύψει το συγκεκριμένο κενό, καθώς είναι καλύτερος από τους διαθέσιμους «ψηλούς» που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Επιπλέον ο 59χρονος τεχνικός ανέλυσε τα στοιχεία εκείνα που θα δώσουν στον Παναθηναϊκό τη σημαντική νίκη στο «Mediolanum Forum» κόντρα στην«Δεν θα κάνουμε καμία προθήκη. Το ρόστερ μας είναι αρκετό. Θα δώσω περισσότερες ευθύνες στη θέση "5" στον Μήτογλου, που είναι πολύ καλύτερος παίκτης από όσους είναι τώρα στην αγορά. Θα συνεχίσουμε έτσι και θα περιμένουμε όσο πιο σύντομα γίνεται πρώτα τον Γιούρτσεβεν σε 3-4 βδομάδες και μετά τον Λεσόρ.Σε αυτό το σημείο της σεζόν δεν θα ήθελα να προσθέσω έναν νέο παίκτη αν δεν είναι κάποιος ιδιαίτερα καλός και μέχρι τώρα δεν βρήκαμε κάποιον τέτοιο παίκτη στην αγορά. Και κάποιους παίκτες που είδαμε οι ομάδες τους ήθελαν να τους πουλήσουν με αστρονομικά ποσά. Δεν πρόκειται να πληρώσουμε τέτοια buy out σε παίκτες που δεν έχουν δείξει ακόμα τι μπορούν να κάνουν στο υψηλό επίπεδο στην Euroleague».«Η Αρμάνι έχει έναν μεγάλο και έμπειρο προπονητή. Έχασαν κάποιους σημαντικούς παίκτες όπως ο Μίροτιτς, που για αυτούς είναι σημαντικός παίκτης, αλλά σίγουρα στην έδρα τους θα παίξουν ένα επιθετικό παιχνίδι. Ειδικά αφού θέλουν να αντιδράσουν μετά τη βαριά ήττα την περασμένη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη. Θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως τα περισσότερα εκτός έδρας. Έχουν έμπειρους παίκτες όπως ο Σιλντς, ο Μάνιον, ο Μπολμάρο και ο ΛεΝτέι, που είναι σημαντικοί παίκτες».«Το πιο σημαντικό λάθος όταν παίζεις εκτός έδρας είναι να μην κάνεις λάθη. Γιατί έτσι δίνεις την ευκαιρία για εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό σε καταστάσεις τρανζίσιον. Αλλά για μένα και η επίθεση είναι σημαντική. Θα πρέπει να έχουμε ισορροπία και να μη δώσουμε επιθετικά ριμπάουντ».

