Παναθηναϊκός: Ανάγνωση της Ρέιντζερς με στόχο το προβάδισμα

Ο Παναθηναϊκός ξεκινά δυναμικά τη φετινή του ευρωπαϊκή πορεία, αντιμετωπίζοντας τη Ρέιντζερς στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο ματς στη Γλασκώβη είναι αναμφίβολα απαιτητικό, απέναντι σε μια ομάδα με έντονο επιθετικό προφίλ που ξέρει να παίρνει αποτελέσματα, ιδιαίτερα όταν βρίσκει ρυθμό. Ωστόσο, οι «πράσινοι» διαθέτουν την ποιότητα και την ωριμότητα να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να διεκδικήσουν με αξιώσεις το αποτέλεσμα που θα τους δώσει ισχυρό πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς στην Αθήνα.

