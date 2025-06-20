Η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασιών για την αλλαγή της επίσημης ονομασίας της, επαναφέροντας τον όρο «Μακεδονική» στην επωνυμία της.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της Ομοσπονδίας αυτής, ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Τόμε Γκλάβτσεφ, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε τη μετονομασία της ομοσπονδίας είτε σε «Μακεδονική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης» είτε σε «Εθνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης».

Η πρόταση έγινε δεκτή με θετικά σχόλια από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συμφώνησαν ομόφωνα να δρομολογηθεί η διαδικασία αλλαγής της ονομασίας σε «Μακεδονική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης», προκαλώντας έτσι ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση της Ομοσπονδίας με τους όρους της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ήταν μία από τις πρώτες αθλητικές ομοσπονδίες της χώρας που προσαρμόστηκε στη συμφωνία των Πρεσπών, εγκαταλείποντας την προηγούμενη ονομασία «Μακεδονική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης» και υιοθετώντας την επίσημη ονομασία «Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Βόρειας Μακεδονίας». Η μετονομασία αυτή πραγματοποιήθηκε επί προεδρίας του Πέρο 'Αντιτς, ενός από τους γνωστότερους καλαθοσφαιριστές στην ιστορία της χώρας, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Ομοσπονδίας τα προηγούμενα χρόνια.

Τον Απρίλιο του 2025, ο 'Αντιτς αντικαταστάθηκε από τον Τόμε Γκλάβτσεφ, ο οποίος και προωθεί τώρα την επαναφορά της προηγούμενης ονομασίας της ομοσπονδίας.

Σημειώνεται ότι αρκετές άλλες αθλητικές ομοσπονδίες της χώρας, όπως η «Μακεδονική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου» και η «Ομοσπονδία Χάντμπολ της Μακεδονίας», ουδέποτε προχώρησαν σε μετονομασία μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τον όρο «Μακεδονία» χωρίς τον γεωγραφικό προσδιορισμό «Βόρεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

