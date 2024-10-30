Προβάδισμα, έστω και μικρό, για να βρεθεί στα προημιτελικά του Κυπέλλου πήρε η ΑΕΚ νικώντας με 1-0 τον Άρη στην OPAP Arena. Ο Αντονί Μαρσιάλ με κοντινό πλασέ στο 45+1’ πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, με την πρόκριση να κρίνεται στο «Βικελίδης» στην πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου.

Ανώτερη η «Ένωση», έχασε αρκετές ευκαιρίες στο ματς, με κορυφαία το δοκάρι του Φερνάντες στο 77’, με τους Θεσσαλονικείς να περιορίζονται σε παθητικό ρόλο έχοντας ουσιαστικά μία (διπλή) καλή στιγμή στο ματς.

Ωστόσο οι πρωτοπόροι του πρωταθλήματος φωνάζουν για τη μη αποβολή του Μπρινιόλι στο 32’, όταν αφού έκανε στραβοκλωτσιά σε απομάκρυνση, βρήκε με τις σκάρες στο πρόσωπο τον Σουλεϊμάνοφ αλλά ο Σιδηρόπουλος διαφωνώντας με τον Φωτιά στο VAR έδειξε κίτρινη αντί για κόκκινη.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Ματίας Αλμέιδα προχώρησε σε... γενικό λίφτινγκ διατηρώντας μόνο έναν παίκτη, τον Πιερό και κάνοντας δέκα αλλαγές, στο βασικό σχήμα σε σχέση με το ματς κόντρα στον Πανσερραϊκό. Μπρινιόλι στο τέρμα, με Ρότα, Μήτογλου, Κάλενς και Πήλιο στην τετράδα της άμυνας, τους Γιόνσον και Ελίασον δίδυμο στα χαφ, Ελίασον στο ένα άκρο, Μαρσιάλ στο άλλο και Λιούμπισιτς πίσω από τον Πιερό ήταν οι επιλογές του.

Στον αντίποδα, ο Άκης Μάντζιος έκανε πολύ λιγότερες αλλαγές. Διατήρησε τον Κουέστα στο τέρμα, με τους Μοντόγια, Φαμπιάνο, Μπράμπετς και Φρίντεκ μπροστά του, οι Μόντσου, Μάνου Γκαρθία και Νταρίντα ήταν η τριάδα στα χαφ, ενώ οι Σουλεϊμάνοφ και Σίστο από τα δύο άκρα υποστήριζαν τον Σαμόρα που επελέγη αντί του Μορόν στην κορυφή της επίθεσης.

