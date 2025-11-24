Παραιτήθηκε ο Έτορε Μεσίνα από την Αρμάνι Μιλάνο

Ο Έτορε Μεσίνα αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο, ύστερα από την προβληματική εκκίνηση της ομάδας στη φετινή σεζόν. Την είδηση αποκάλυψε η Gazzetta dello Sport και λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε με ανακοίνωση του συλλόγου.

Παρά την παραίτησή του, ο 66χρονος τεχνικός δεν εγκαταλείπει πλήρως τον οργανισμό, καθώς θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως σύμβουλος του προέδρου Λέο Ντελ' Όρκο.

Ο Μεσίνα, που βρισκόταν στον πάγκο της Αρμάνι από το 2019 και είχε αναλάβει παράλληλα και τη θέση του προέδρου, οδηγήθηκε στην απόφαση μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες σε EuroLeague και ιταλικό πρωτάθλημα μέσα σε μία εβδομάδα.

Την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας αναλαμβάνει ο Τζουζέπε Ποέτα, ο οποίος είχε ήδη βρεθεί στον πάγκο στη νίκη επί του Ολυμπιακού με 88-87 για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, όταν ο Μεσίνα απουσίαζε λόγω ασθένειας.

